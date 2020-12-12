Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

12.12.2020 13:07

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor Hamsi balıkçıların kuru fasulyesi Aralık ayına girilmesiyle birlikte Karadeniz'de deniz sıcaklığı düşünce hamsi de lezzetine kavuştu.

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

Hamsi balıkçıların kuru fasulyesi

DÜZCE- Aralık ayına girilmesiyle birlikte Karadeniz'de deniz sıcaklığı düşünce hamsi de lezzetine kavuştu. Düzceli hamsi müdavimleri balık tezgahlarını doldurdu.

Aralık ayı ile birlikte Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı düştü. Deniz suyunun soğuması hamsiye yaradı. Soğuk deniz suyunda yağlanan ve lezzetine kavuşan hamsi tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Düzceliler, lezzetine kavuşan hamsiyi almak için sıraya giriyor. Balıkçılar ise durumdan oldukça umutlu. Hamsiye yoğun ilgiden dolayı mutlu olan Düzceli balıkçılar, hem hamsi severlerin taleplerini karşılamaya çalışırken, bir taraftan da hamsiyi herkesin yemesi için kampanyalar düzenleyerek hamsinin her sofrada yerini almasını sağlamaya çalışıyorlar.

"Hamsi balıkçıların kuru fasulyesi gibi"

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsinin şu anda en iyi kıvamda olduğunu belirterek "Hava soğuk. Halk dilinde söylenen o dönemdeyiz. Elimizle dokunduğumuz zaman yağını falan hissediyoruz. Şu dönemde hamsi de yenmeli zaten. Hastalıklara, Covid'e iyi gelir. İnsanlarımızın daha iyi beslenmesi gerektiği için özellikle şu zamanda bol bol tüketilmeli. Bizde bu yüzden kampanyalar yapıyoruz. Herkes yesin, herkes alsın diye. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başka tezgahlarda aynı hamsi 20 TL, 25 TL. Ondan bir kar gözetmiyoruz zaten. Amaç ciddi anlamda insanlar yesin. Bizde katkıda bulunabiliyorsak mutlu oluyoruz. En çok rağbeti, bu dönemde hamsi görüyor. Bölge olarak mezgitte öyle, sevilen balıklar. Ama hamsi balıkçıların kuru fasulyesi gibi. O Nedenle hamsi olmazsa olmaz" dedi.

Kılıç, "İnsanlar yesin diye hamsinin fiyatını düşürdük. Dönem dönem kampanyalar yapıyoruz fiyatını düşürüyoruz. Aynı hamsi piyasada 20 – 25 TL. Biz kar gözetmeksizin 10 TL'den veriyoruz. İnşallah imkanımız olursa 5 TL'ye 1 TL'ye satmayı düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu. Balık alan Mehmet Solak ise "Hamsiyi sürekli alıyorum. Fiyatı gayet güzel. Hamsi bu dönemde gayet güzel. Daha önce denedik. Tadı, lezzeti çok iyi. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Tadı geldi" dedi.

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

Karadeniz, Aralık, Balık, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Torunun çakmakla oyunu, dedesinin evini küle çevirdi! Ortada kalan yaşlı adam yardım istedi İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaş, kalp krizi geçirerek sokak ortasında can verdi
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Libya'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de Libya'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de         
12:43
Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu         
11:59
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı         
10:22
İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi         
09:25
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 13:32:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei