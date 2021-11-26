Üye Girişi
Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı - Son Dakika

Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı

26.11.2021 10:32
Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı

Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor.

Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor. Yaklaşık 2 aydan beri hamsi tezgahlarda bolca görülürken, istavrit ise azaldı.

Trabzon'da tezgahlarda bolca görülen hamsi hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ediyor. Hamside sezon başından beri süren istikrar devam ederken, yaklaşık bir ay öncesine kadar bol miktarda görülen istavrit bugünlerde azalmaya başladı. Balıkçı esnaflarından Minür Yılmaz, hamsinin bol olduğunu ancak her an kaybolabileceğini söyledi. Hamside son 10 yılın en verimli sezonunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Hamsi bereketi sürüyor ancak inceldi. Artık yavaş yavaş azalıyor, her an bitebilir. Eski irilikte değil, daha çok ince çıkıyor. Geçen sene bu kadar bolluk yoktu. 10 yılın en iyi hamsi sezonu bu yıl oldu diyebilirim. İstavrit oluyor ancak giderek azaldı. Bir ay öncesinde istavrit çok boldu ancak şimdilerde azaldı diyebiliriz. Hamsi 12 buçuk-15 TL, istavrit 15 TL, barbun 30-35 TL, çinakop 50 TL. Fiyatların bugünkü şartlara göre normal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Balıkçı esnafı Turgay Memiş, vatandaşın hamsiye doyduğunu ifade ederek, "Vatandaş bu sezon hamsiye doydu diyebiliriz. Yaklaşık 2 aydan beri hamsi bol çıkıyor. Bu sıralar havalar iyice soğudu, hamsi her an kaybolabilir. Hamsinin kilosu 10-15 TL arasında. Temennimiz bundan sonra da yani bir bir buçuk ay daha devam etmesi. İstavrit bu sıralar azaldı. İnşallah bundan sonra çok çıkar" diye konuştu.

"GEÇEN SEZON HAMSİDE UYGULANAN AV YASAĞI BU SEZON BOL OLMASINI SAĞLADI"

Balıkçı esnafı Samet Bayram da, "Bu sezon hamsi bol. Bol olmasının sebebi geçen sezon hamside uygulanan av yasağı bu sezon bol olmasını sağladı diyebiliriz. Bu sezon palamut yüzümüze gülmedi ancak hamsi bol oldu. Hamsinin bol olması hem bizi hem de vatandaşı memnun etti. Hamside son 10 yılın en bol dönemi diyebiliriz. Bu sezon vatandaş hamsiye doydu. Şu sıralar hamsiye nazaran istavrit daha az çıkıyor. Bir ay öncesine kadar istavrit çok bol çıkıyordu, bu sıralar daha az gelmeye başladı. Hamsinin kilosu 10 TL, istavrit ise 15 TL" şeklinde konuştu.

(Bekir Koca/İHA)

Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı
Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı
Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı
Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı
Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı

Türk Lirası, Karadeniz, Av Yasağı, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! 10:24 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar girişiminin ardından yatağa bağımlı hale geldi 09:43 Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar girişiminin ardından yatağa bağımlı hale geldi
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı
Sokak ortasında tartıştığı genci kurşun yağmuruna tuttu! Kaçarken delilleri de yok etmiş 01:49 Sokak ortasında tartıştığı genci kurşun yağmuruna tuttu! Kaçarken delilleri de yok etmiş Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri
10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira
10:26 Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!
10:23 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!
10:23 Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti
10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!
10:11 Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar
09:44 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak
09:42 Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar girişiminin ardından yatağa bağımlı hale geldi
09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma
09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi
Avukatlık hizmetlerinde KDV % 8'e düşürüldü! Avukatlık hizmetlerinde KDV % 8'e düşürüldü!         
10:34
Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti! Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!         
10:27
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!         
09:13
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 10:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement