Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü - Son Dakika

Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü

6 saat önce

Hava şartlarının düzelmesiyle Erdek ve Bandırma'da bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.

Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü, System.String[]

Hava şartlarının düzelmesiyle Erdek ve Bandırma'da bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.


Geçtiğimiz hafta havanın yağmurlu ve rüzgarlı geçmesi ardından düzelen havaların açması balıkçıların yüzünü güldürdü. Erdek ve Bandırma'ya adeta hamsi yağdı. Marmara denizinde avlanan balıkçı motorları tarafından Erdek körfezinde yakaladıkları balıkları seyyar balıkçı esnaflarının tezgahlarında yer alıyor.


Marmara'nın yanısıra Karadeniz'de de bol miktarda avlanan balık fiyatlarını düşürdü. Daha önce 20-30 lira arasında satılan hamsi balığı son 3 günde 10-15 liraya kadar düşünce Erdek ve Bandırmalılar balığa doydu. Balıkhane de balıkçı tezgahlarında hamsi 10-15 lira, istavrit 20 liraya satılırken seyyar balıkçılarda da çok taze Karadeniz hamsisi 10 liradan, Zargana ve Gümüş balıkları da 15 liradan satılmaya başlandı. - BALIKESİR

Bandırma, Marmara, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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