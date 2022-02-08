Üye Girişi
Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

08.02.2022 16:07

- Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü Zonguldak'ta 15 gündür devam eden hamsi bolluğu ile birlikte balıkçılar sezonu kurtardıklarını ifade ettiler.

- Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 15 gündür devam eden hamsi bolluğu ile birlikte balıkçılar sezonu kurtardıklarını ifade ettiler.

Zonguldak'ta aylardır sezonu umutsuz başlayan balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte 15 gündür hamsiye doydu. Havaların soğumasıyla birlikte adeta balıkhane hamsiyle doldu taştı. Fiyatların uygun olması hem vatandaşın alım gücünü arttırdı hemde balıkçı esnafını memnun etti. Oktay Ertürk, hamsinin 10 gün daha tezgahlarda olacağını söyleyerek, "Denizin soğumasıyla beraber hamsi geri döndü. Bir 10 gün daha bu yoğunluk devam eder. Fiyatları uygun şekilde hamsi 30 TL. Kar yağışı bekleniyor kar yağışıyla beraber hamsi irileşir. 10 gün sonra hamsi kesilir. Mezgit ve İstavritle sezonu kapatırız. Daha denizde İstavrit ve Mezgit var. Daha onları satarız. 3 aydır balıkhane olarak yattık. Hamsi 10 gün yaptı, hamsi bizi kurtardı" diye konuştu.

Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü
Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü
Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

YORUMLAR
500

Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:15:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement