Hamsi Bolluğu Fiyatlara Yansıdı
16 dakika önce
"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak anılan hamsi, 10 liralık fiyatıyla balıkçı tezgahlarında ilgi görüyor.
"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak anılan hamsi, 10 liralık fiyatıyla balıkçı tezgahlarında ilgi görüyor. Edirne
Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatı 10 liraya kadar düşen hamsinin ilgi gördüğünü söyledi. Bereketli
bir sezon geçirdiklerini ifade eden Bisteren, şunları kaydetti:
"Tezgahların en çok talep gören balığı hamside bolluk yaşanıyor. Fiyatı sezon başında 20-25 liradan satılan hamsiyi 1 haftadır 10 liradan satıyoruz. Karadeniz
'e açılan balıkçılar limanlara kasalarca hamsiyle dönüyor. Hamsi bol olunca fiyatlar da hep düşüyor. İlerleyen günlerde daha da düşeceğini umuyoruz. Diğer balık çeşitlerinde de ucuzluk var. Tüm balıklarımız taze ve ucuz. Hamsi bizim damak tadımıza en uygun balık. Vatandaşları yılbaşında hindi yerine balık yemeye davet ediyoruz."
"Bulgar ve Yunan ziyaretçiler de pazara ilgi gösteriyor"
Balıkçı Hamza Köksoy da balıkların ucuzlamasıyla işlerin arttığını belirterek, "Hamsideki bolluk nedeniyle fiyatı 10 liraya kadar düştü. Vatandaşların ilgisi çok güzel. Bulgar ve Yunan ziyaretçiler de pazara ilgi gösteriyor. Bolluk böyle devam ederse daha da ucuza balık satarız." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:01 Kaynak: AA
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