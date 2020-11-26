Hamsi bolluğu, fiyatlara yansımaya başladı - Son Dakika

Hamsi bolluğu, fiyatlara yansımaya başladı
26.11.2020 12:46
ZONGULDAK'ta yaşanan hamsi bolluğunun ardından tezgahlardaki balık fiyatları düşüşe geçti.
ZONGULDAK'ta yaşanan hamsi bolluğunun ardından tezgahlardaki balık fiyatları düşüşe geçti. Ortalama 30 liradan satılan hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü.
Karadeniz'de avlanan balıkçı tekneleri son günlerde dümenini Zonguldak'a çevirdi. Zonguldak açıklarında avlanan hamsi, kentteki balıkçı barınaklarından karaya çıkartılmaya başlandı. Dün akşam saatlerinde avlanan yüzlerce kasa hamsi de Kozlu ilçesinde bulunan balıkçı barınağından karaya çıkartıldı. Hamsiler, TIR'larla Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Kenteki balıkçı tezgahlarında son bir aydır 25 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satılan hamsinin fiyatı ise düşüşe geçti. Hamsini kilosu 10 liraya kadar geriledi.Zonguldak Balık Pazarı'nda balık satan Zeki Beybeyoğlu, balığın bollandıkça fiyatların daha da düşeceğini belirterek, "Zonguldak şu an bereketli, palamutla hızlanmıştı. Şimdi hamsi başladı. Balık fiyatları düştü." dedi.
- Zonguldak
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