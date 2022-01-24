KIRKLARELİ - Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada'da balıkçılara hava muhalefeti engel oldu - Son Dakika

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar hava muhalefeti nedeniyle denize açılamıyor.

Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada'ya Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan gelen balıkçı tekneleri bölgede etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün denize açılamadı.

Balıkçı tekneleri limana yakın bölgelere demirledi.

Balıkçılardan Tahsin Kılıç, AA muhabirine, hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Hava şartlarının uygun olduğu zaman denize açılacaklarını anlatan Kılıç, "Kar yağışının ardından balık yağlanacak daha da lezzetli olacak. Ama hava şartları nedeniyle denize açılamadı. Mecburi istikamet olarak limandayız, hava dinince yeniden vatandaşa lezzetli hamsileri yedirebilmek için açıklacağız" dedi.

Balıkçı Kadir Meşe ise denizde bol miktarda hamsi olduğunu ifade etti.

Hamsi bol olsa da doğanın avlanmaya müsaade etmediğini vurgulayan Meşe, "Balıkesir'den geldik avlanmaya ama son yılların en çetin kışına yakalandık. Balık çok ama avlanamıyoruz. Vardır bunda da bir kısmet, hayır..." diye konuştu.