Hamsi Doğu Karadeniz kara sularından göç yolunda - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hamsi Doğu Karadeniz kara sularından göç yolunda - Son Dakika Ekonomi

Hamsi Doğu Karadeniz kara sularından göç yolunda

7 saat önce

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsinin Doğu Karadeniz kara sularını terk etmek üzere olduğunu söyledi.

Hamsi Doğu Karadeniz kara sularından göç yolunda, System.String[]

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsinin Doğu Karadeniz kara sularını terk etmek üzere olduğunu söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartlarının da uygun gitmesiyle yaklaşık 3,5 aydır hamsi avcılığı yapıldığını belirtti.

Bir süredir hamsinin Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e göç halinde olduğuna işaret eden Arslan, "Bir kısım hamsi kıyılarımızdan karşı kıyılara geçti, kalan sürüler de az da olsa avlanmaya devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır tekneler gündüz istavrit avlıyor. Tezgahlara iki gündür hamsi az miktarda geliyor." dedi.

Hamsi avının sonunun yaklaştığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bazı tekneler Hopa'da sınırda bekliyor. Hamsi artık kıyılarımızı terk ediyor. Aralık ayının sonunda hamsi avının azalacağını söylemiştik, nitekim böyle de oldu. Bu, hamsi hiç olmayacak demek değildir. Olur ama geçmişteki gibi bolluk olmaz. Ara sıra parça parça sürü balıklar gelir, kısa süreli bol avcılık olabilir."

Arslan, kış şartları ve avının daha da azalmasıyla hamsi fiyatlarının kademe kademe yükseleceğinin altını çizerek, geçen yıl gibi bazen 20 liranın üzerine de çıkabileceğini belirtti.

Doğu Karadeniz, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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