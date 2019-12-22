Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Akçakoca 1. Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsili ekmek vatandaşlara ikram edildi.



Akçakoca'da Çuhallı sahilinde 1. Hamsi Festivali yapıldı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalde 300 metre ızgara üzerinde 1 ton 200 kilo hamsi ızgara yapılarak vatandaşlara ikram edildi. İkramlarla birlikte Karadeniz halk oyunları sergilendi. Vatandaşlar bol bol hamsi yedi.



Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca'da 18 Temmuz günü sel felaketi yaşandığını, turizm çalışmalarında bu sezon kesinti yaşandığını belirterek, Akçakoca'nın kendini toparlayarak daha güzel günlerin geleceğini söyledi.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da 18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinden sonra yaraların sarıldığını belirterek, Akçakoca'nın yeniden turizm potansiyeline kavuşması için 1. Hamsi Festivalini düzenlediklerini ve oldukça yüksek katılım gördüğünü ifade etti. - DÜZCE