Hamsi Festivali"Nde 2 Ton Hamsi Dağıtıldı

Muratpaşa ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

Muratpaşa ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.



Muratpaşa Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, Antalya Karadenizliler Derneği ile (ANTKARDER) ortaklaşa düzenlediği festival, Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Festivalin ilk gününde meydanda buluşan vatandaşlara ücretsiz ekmek arası hamsi dağıtıldı. Etkinliğe katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hamsi pişirip vatandaşlara ikram etti.



İlgi gösterilen festivalde yaklaşık 2 ton ekmek arası hamsi dağıtıldığı belirtildi.

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