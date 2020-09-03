Hamsi fiyatları arasında anormal fark

Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarında Marmara ve Karadeniz'den çıkan hamsiler arasında yüzde 100 fiyat farkı var.

İki gün önce başlayan yeni balık sezonunu ile birlikte ülke genelindeki balıkçı tezgahlarını tap taze balıklarla dolduruyor. Sezonun ilk günlerde balıkların az çıkması ile birlikte vatandaşların da pek ilgili görmediği balıkçılar, birkaç gün sonra durumun düzelteceği umuyor. Balıkçılar yeni sezonda tezgahlarında palamut, mezgit, istavrit, mezgit, çupra, deniz levreği, kaya levrek, Marmara hamsisi ve Karadeniz hamsisi ile doldururken fiyatları ise vatandaşların cebi yakıyor.

Diğer yandan her gün avlanan balıkların miktarına göre balık fiyatında oynama yaşanırken, Türkiye'nin iki ayrı denizden çıkan 2 tür hamsi arasında ise büyük fiyat farkı görünüyor. Eskişehir'deki balık tezgahlarında, Marmara hamsinin kilosunu 10 liradan satılırken, Karadeniz hamsinin fiyatı ise 20 liradan başlayarak boyutuna göre 30 liraya kadar satılıyor. Balıkçıların belirttiğine göre Karadeniz hamsisine göre Marmara hamsisi daha da lezzetli olsa da, Marmara hamsisinin yıl boyunca bolca çıkması bu fiyat farkı oluşturuyor.

"Bana kalırsa Marmara hamsisi daha lezzetli"

Eskişehir Çarşı Balık pazarındaki balıkçı İbrahim Yakar, kendi tezgahlarında bulunduran Marmara hamsisi 10 liraya satarken, Karadeniz hamsisini 20 liraya satıyor. Birkaç gün sonra Marmara hamsinin fiyatı dada da düşeceği belirten Yakar, "İki denizden çıkan hamsiler arasında fiyatlarda olduğu gibi lezzette de büyük farkı var. Vatandaşlar pahalı olanı daha lezzetli diye düşünebilir, ama bana kalırsa Marmara hamsisi diğerinde lezzetli oluyor. Fiyat olarak şuan Marmara'dan geleni 10 liraya satıyoruz. Karadeniz'den çıkanı ise biz 20 liraya satıyoruz. Ancak boyutuna göre bazı arkadaşlar fiyatı 30 liraya kadar da çıkarabiliyor. Fiyatta farkın sebebi ise, Karadeniz hamsisinin yeni başlaması ve denizden az çıkmasıdır. Yeni sezonda yeni yeni çıktığı için boyutları da ufak oluyor tabi. Ayrıca Karadeniz'den getirmenin nakliye masrafı de çok yüksek oluyor diğerinden. Bu da fiyatta oynama yaptırıyor. Birkaç gün sonra Marmara hamsinin fiyatı daha da düşerek kilosu 5 liraya kadar inebilir. Tabi Karadeniz hamsinin de fiyatı da sezon ilerleyince iniş gösterecek" diye konuştu.

İki hamsi arasındaki farkı anlayabilmenin bazı püf noktaları

Balıkçı Yakar, iki hamsi arasındaki farkı anlayabilmenin bazı püf noktalara da değindi. Yakar, "Marmara hamsisi yetişmiş bir Karadeniz hamsisinden daha küçük ve göç etmediği için yıl boyunca bulunan bir hamsi türüdür. Bu tür hamsiler Türkiye'nin diğer denizlerden de zaman zaman çıkabiliyor. Marmara hamsinin sırt rengi diğerinden daha açık ve beyaza yakın bir renk tonu vardır. Diğer yandan Karadeniz'den çıkan hamsinin vücudunun sırt kısmı siyaha yakın yeşilimsi, karın kısmı gümüşi beyaz ve yan tarafları parlak oluyor" diye anlattı. - ESKİŞEHİR