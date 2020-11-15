Hamsi gel gitleri yaşıyor - Son Dakika

Hamsi gel gitleri yaşıyor

15.11.2020 11:51
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Bugünlerde Karadeniz açıklarında avlanan hamsi tezgahları süslerken, fiyatı ise günden güne değişiyor.

Bugünlerde Karadeniz açıklarında avlanan hamsi tezgahları süslerken, fiyatı ise günden güne değişiyor.

Trabzon'da dün kilosu 7,5 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı iki katına çıkarak 15 TL'ye çıkarken balıkçılarda gelen hamsinin iri ancak bol gelmediğinden fiyatının da günü birlik değiştiğini söylüyor.

Sofraların kralı olan hamsinin gelmesi diğer balık çeşitlerinin fiyatını ister istemez düşürdüğünü belirten balıkçılar, vatandaşın hamsiden hem de fiyatından memnun olduğunu söylüyor.

Hamsinin bol olması halinde fiyatının 5 TL'ye kadar düşeceğini tahmin ettiklerini belirten balıkçı esnaflarından Samet Bayram "Hamsi düne göre fiyatı biraz yüksek. Dün kilosu 7,5-10 TL arasında değişiyordu; bugün ise 15 TL. Hamsi bol gelmeyince fiyatı artıyor. Bollaşırsa 5 TL'ye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Şuan hamsi çok güzel iri. Umudumuz biraz daha bol olup fiyatların düşmesi. Hamsinin gelmesi diğer balık çeşitlerinin fiyatını ister istemez aşağıya doğru çekti. Hamsi tezgahların kralı. Hamsi gelirse diğer balıkla çeşitlerinin hem fiyatını hem de satışını düşürüyor. Şu an gelen hamsi memnun edici diyebiliriz. Gelen hamsi de yerli yani Trabzon açıklarında avlanan hamsi. Hem ızgaralık hem de tavalık müşterilerimiz de hamsiden memnun" dedi.

Hamsi Türkiye'nin 81 iline gidiyor

Avlanan hamsinin sadece Türkiye'nin 81 iline gittiğini bundan dolayı da fiyatının gel gitleri yaşadığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, "Dün ve önceki gün hamsi boldu; bugün kıtlaşmaya başladı. Dün ve önceki gün hamsinin fiyatı 7,5-10-12,5 TL arasında idi. Bugün 15-17,5 hatta 20 TL'ye doğru tırmanışta. Balık bol olursa fiyat aşağı düşer, az olursa yukarı doğru çıkar. Hamsi sadece burasıyla ibaret değil Türkiye'nin 81 iline dağılıyor. Onun için fiyatların git-gel yaşaması normaldir" diye konuştu.

Palamut unutuldu ancak geri döndü

Palamudun bu sıralar unutulduğunu ancak geri dönüş yaptığını belirten Örseloğlu, "Şu an sanki palamut unutulmuştu ancak ince de olsa geri dönüş yaptı. Fiyatı 15-17,5-20 TL civarında. Diğer balık çeşitleri pek yok. Çinekop, istavrit pek yok. Mezgit az da olsa tezgahları süslüyor. Sargan, barbun az az geliyor. Şu ana kadar istenilen verimin olduğunu söyleyemeyiz. Yani beklenen çeşit bolluğu olmadı. Hamsi geldi mi hayat duruyor zaten. İster istemez piyasayı etkiliyor. Sadece Karadeniz'in değil Türkiye'nin incisi diyebiliriz. Çıktığı an bütün tezgahlardaki balıkların hepsi aut, hamsi in" şeklinde konuştu. - TRABZON

Hamsi gel gitleri yaşıyor
Hamsi gel gitleri yaşıyor
Hamsi gel gitleri yaşıyor
Hamsi gel gitleri yaşıyor

Karadeniz, Türkiye, Trabzon, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi gel gitleri yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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