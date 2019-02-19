Hamsi Gürcistan'a Kaçtı, Tezgahları İstavrit Doldurdu

Karadeniz'de hamsi Gürcistan'a kaçarken tezgahlar ise istavritle doldu.

Karadeniz'de hamsi Gürcistan'a kaçarken tezgahlar ise istavritle doldu.



Karadeniz'de havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle sofraların vazgeçilmezi olan hamsi daha soğuk olan Gürcistan tarafına kaçtı. Hamsinin azalmasının ardından ise tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanıyor.



Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Kurtça Aydın, Karadeniz efsanesi olan hamsinin geri gittiğini söyledi. Tezgahlarda şu anda istavrit ve mezgitin yoğunlukta olduğunu belirten Aydın, "En çok çıkan istavrit. İstavrit bol. Kayıklarımızın yüzde 70'i istavrite çalışıyor. Hamsi bitti diyebiliriz. Artık hamsi Gürcistan'a gitti" dedi.



"Bir daha ki sezona kadar hamsi çıkmaz"



Balıkçı İsmet Akpınar ise şu anda istavrit mezgit bolluğunun olduğunu belirterek, "Artık suların ısınmasıyla hamsi gitti, bir daha ki sezona inşallah. Vatandaşlarımızın istavrit ve mezgit yemesini tavsiye ediyoruz. Hem bol hem ucuz. Bu zamanlar artık hamsi göçer gider. Bir daha ki sezona kadar çıkmazlar" diye konuştu.



Vatandaşlar da artık daha çok istavrit ve mezgit gibi balıklara yöneldiklerini söyledi. Tezgahlarda hamsi 10 lira, istavrit 8 lira, mezgit 7 lira, barbun 15 lira, çinekop 20 lira, palamut 10 lira, tirsi 10 lira, levrek 25 liradan alıcılarını bekliyor. - SAMSUN

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