Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı

Türkiye'den 2018 yılında 22 ülkeye 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi gönderildi.

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den 2018 yılında 22 ülkeye 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi gönderildi.



AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'den bin 973 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 9 milyon 477 bin 209 dolar gelir sağlandı. Ülkeden bir önceki yıl ise 9 milyon 250 bin 633 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.



Hamsi ihracatında Fransa 3 milyon 439 bin 958 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 404 bin 434 dolarla Belçika ve 920 bin 76 dolarla ABD takip etti.



Karadeniz'den de Fransa başta olmak üzere 8 ülkeye bin 344 ton hamsi ihraç edilerek, karşılığında 7 milyon 259 bin 979 dolar kazanç sağlandı.



"Hamsi bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün"



DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu söyledi.



Hamside bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Gürdoğan, buna bağlı olarak hamsi fiyatlarının yüksek seyrettiğini ifade etti.



Gürdoğan, fiyatın yüksek olması ile üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışların ihracatın istenilen düzeylere ulaşmasını engellediğine dikkati çekerek, Türkiye'den geçen yıl 9 milyon 477 bin 209 dolarlık hamsi ihracatı yapıldığını kaydetti.



"Fransa önemli rol üstleniyor"



Hamsi ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Gürdoğan, hamsinin Fransa başta olmak üzere 22 ülkeye satıldığını söyledi.



Gürdoğan, hamsinin bölgedeki firmalarda Avrupa standartlarına göre işlendiğini vurgulayarak, "İşlenmiş bir ürün olarak yurt dışı piyasalarda tercih edilen hamsinin ihracatının da ileriki yıllarda daha üst noktalara ulaşmasını bekliyoruz. Hamsinin daha çok katma değer ihtiva eden bir ürün olarak işlenip markalı olarak ihraç edilmesi, ülkemize daha çok döviz girdisi sağlayacaktır." diye konuştu.



Ülkeden yapılan hamsi ihracatında Fransa'nın önemli rol üstlendiğini aktaran Gürdoğan, "Fransa'ya geçen yıl yapılan hamsi ihracatı önceki yıla oranla miktarda 16, değerde de yüzde 20 arttı. Söz konusu ihracatın tamamı Karadeniz'den gerçekleştirildi." dedi.

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