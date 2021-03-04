Hamsi ihracatı bu yıl üzdü - Son Dakika

Hamsi ihracatı bu yıl üzdü

04.03.2021 10:00
Hamsi ihracatı bu yıl üzdü, System.String[]

Türkiye genelinde bu yılın 2 aylık döneminde 18 ülkeye toplam 1 milyon 772 bin 458 dolarlık ihracat yapılırken, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 633 bin 882 dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Türkiye genelinde bu yılın 2 aylık döneminde 18 ülkeye toplam 1 milyon 772 bin 458 dolarlık ihracat yapılırken, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 633 bin 882 dolarlık döviz girdisi sağlandı. En fazla ihracat Belçika'ya yapılırken bu yılın 2 aylık dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ise 3 ülkeye 164 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2020 yılının Eylül-Aralık ayı dönemlerinde ise farklı ülkelere yapılan hamsi ihracatından yaklaşık 800 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Bu sezon hamsi avında beklenen verim olmazken zaman zaman ince çıkması balıkçılık sektörünü zora soktu. Zaman zaman uygulanan hamsi avı yasağına rağmen hamsinin boyu istenilen iriliğe ulaşmazken bu durum ihracatı olumsuz etkiledi.

Bu yılın Ocak-Şubat aylarında Türkiye genelinden Belçika'ya 600 bin 65 dolar, Fransa'ya 525 bin 72 dolar, Almanya'ya 201 bin 999 dolar, Birleşik Devletler 190 bin 972 dolar, Hollanda'ya 53 bin 810 dolar, Birleşik Krallık 33 bin 917 dolar, KKTC'ye 30 bin 901 dolar, İsviçre'ye 26 bin 959 dolar, Avusturya'ya 23 bin 45 dolar, Yunanistan'a 21 bin 551 dolar, Avustralya'ya 19 bin 991 dolar, Ukrayna'ya 18 bin 319 dolar, Kanada'ya 10 bin 305 dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 7 bin 271 dolar, Irak'a 3 bin 165 dolar, İspanya'ya bin 483 dolar, Gürcistan'a bin 226 dolar ve Azerbaycan-Nahçivan'a bin 226 dolar olmak üzere 18 ülkeye 362 bin 909 kilogram karşılığı toplam 1 milyon 772 bin 458 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde ise 18 ülkeye 540 bin 646 kilogram karşılığı 1 milyon 633 bin 782 dolar gelir elde edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bu yıl hamsi ihracatında istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirterek hamsi boyutunun istenilen ölçeklerde olmamasından dolayı avlanma yasağı uygulanmasının ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi.

"Hamsi boyunun istenilen ölçülerde olmamasından dolayı yasak uygulanınca avlanma pek olmadı"

Hamsiyi dünyanın farklı ülkelerine ihraç ettiklerini kaydeden Gürdoğan, "Bu yılın ilk iki aya baktığımız zaman Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 164 bin dolar civarında hamsi ihracatı yapıldı. 2020 yılının aynı dönemine bakıldığında ise bölgemizde yaklaşık 120 bin dolarlık hamsi ihracatı yapıldı. Her ne kadar ihracatta artış görülüyorsa da bu yıl itibariyle istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Bu sezon özellikle, hamsi boyunun istenilen ölçülerde olmamasından dolayı yasak uygulanınca avlanma pek olmadı. Bunun yanı sıra bu sezon Gürcistan'da da hamsi avı olmadı. Dolayısıyla bu sezonun pek bereketli geçtiğini söyleyemeyiz. Türkiye geneline baktığımız zaman bu yılın ilk 2 ayında 1 milyon 772 bin dolarlık ihracatımız söz konusu. Hamsiyi uzak doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Dolayısıyla bunlara bakıldığında doğal zenginliklerimizi koruma anlamında yasaklara uymamız gerekiyor. Gelecek nesillere balık avcılığından gelir getirme anlamında doğayı korumamız ve yasaklara uymamız gerekir" dedi.

"Kuraklık hamsileri de etkiledi"

Yaşanan kuraklığın hamsiyi olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Gürdoğan, "Hamsi avı olmayışı bize göre nedeni doğadaki değişim. Ülkemize baktığımız zaman bu sezon kurak gitti. Derelerin denize akması sırasında getirdikleri yemlerden hamsi besleniyordu. Dolayısıyla hamsinin en büyük yem kaynağı olan yiyecekler, kuraklıktan dolayı derelerden denize gelmeyince hamsi yeterince beslenemedi. Bundan dolayı da hamsi yeterince beslenemediğinden sularımızda bol olmadı. Bunun yanı sıra gelişigüzel yapılan doğa katliamları denizdeki balıkları etkilediğinin en büyük göstergesi. Biz bugünden doğayı, denizi koruyamazsak bu rakamların çok daha altına düşebiliriz" diye konuştu.

Öte yandan 2020 yılının Eylül-Aralık ayı dönemlerinde ise farklı ülkelere yapılan hamsi ihracatından yaklaşık 800 bin dolar döviz girdisi sağlandı. - TRABZON

Hamsi ihracatı bu yıl üzdü
Hamsi ihracatı bu yıl üzdü
Hamsi ihracatı bu yıl üzdü

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye, İhracat, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi ihracatı bu yıl üzdü - Son Dakika Ekonomi


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