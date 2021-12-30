Üye Girişi
Hamsi ihracatında artış - Son Dakika

Hamsi ihracatında artış

30.12.2021 09:27
Hamsi ihracatında artış

TRABZON (İHA) - Türkiye'den son 4 ayda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 4 milyon 671 bin 512 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2020 yılının aynı döneminde 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatından ise 3 milyon 501 bin 648 dolar döviz girdisi elde edildi.

TRABZON (İHA) - Türkiye'den son 4 ayda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 4 milyon 671 bin 512 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2020 yılının aynı döneminde 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatından ise 3 milyon 501 bin 648 dolar döviz girdisi elde edildi.

Ülkemizde en fazla hamsi Karadeniz'de avlanırken özellikle son 1 ayda hamsi avında yaşanan düşüş ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizden en fazla hamsi ihracatı Belçika'ya yapılırken bu ülkeleri Fransa ve Almanya takip etti.

Ülkemizden 2021 yılı 1 Eylül -27 Aralık arası balık avı sezonunda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 1 milyon 59 bin 659 kilogram karşılığı 4 milyon 671 bin 512 dolar döviz girdisi sağlandı. En fazla hamsi ihracatı 200 bin 652 kilogram karşılığı 1 milyon 186 bin 481 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi, 189 bin 283 kilogram karşılığı 1 milyon 159 bin 210 dolar ile Fransa, 215 bin 587 kilogram karşılığı 1 milyon 21 bin 243 dolar ile Almanya takip etti. 2020 yılı 1 Eyül -27 Aralık arasında ise 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatında ise 706 bin 506 kilogram karşılığı 3 milyon 501 bin 648 dolar döviz girdisi sağlandı.

Türkiye genelinden bu yılkı balık avı sezonunda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatı rakamları önceki sezona göre artış görülürken en fazla hamsi ihracatı Belçika'ya yapıldı. Hamsi ihracatı yapılan ülkeler arasında Kenya dikkat çekerken, bu ülkeye, 10 kilogram karşılığı 65 dolar hamsi ihracatı gerçekleşti.

Hamsi ihracatında Belçika, Fransa ve Almanya ilk üç sırayı alırken bu ülkeleri 443 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 254 bin 123 dolar ile İspanya, 172 bin 813 dolar ile Birleşik Krallık, 115 bin 886 dolar ile Ukrayna, 72 bin 174 dolar ile Yunanistan, 50 bin 741 dolar ile İtalya, 37 bin 57 dolar ile Hollanda, 36 bin 796 dolar ile KKTC, 25 bin 937 dolar ile İsviçre, 24 bin 476 dolar ile İsveç, 23 bin 227 dolar ile Avustralya, 13 bin 397 dolar ile İsrail, 10 bin 876 dolar ile Kanada, 8 bin 671 dolar ile Lübnan, 3 bin 908 dolar ile Azerbaycan, 3 bin 497 dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 2 bin 911 dolar ile Umman, bin 898 dolar ile Gürcistan, bin 489 dolar ile Katar, bin 386 dolar ile Irak, 167 dolar ile Bulgaristan ve 65 dolar ile Kenya takip etti.

Öte yandan 1 Eylül-27 Aralık 2021 tarihleri arasında Trabzon'dan Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Azerbaycan'a 205 bin 364 kilogram karşılığı 579 bin 817 dolar hamsi ihracatı gerçekleşti.

(Bekir Koca-İHA)

Hamsi ihracatında artış
Hamsi ihracatında artış
Hamsi ihracatında artış

YORUMLAR
500

Türkiye, Trabzon, Belçika, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamsi ihracatında artış - Son Dakika


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun         
10:24
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri         
10:11
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hamsi ihracatında artış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement