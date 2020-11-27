Hamsi ihracatında düşüş - Son Dakika

Hamsi ihracatında düşüş

27.11.2020 13:14

Hamsi ihracatında düşüş Hamside istenilen avın olmaması ve fiyatının da yüksek olması ihracatı olumsuz etkiledi Son 1,5 buçuk aylık dönemde hamsi ihracatından yaklaşık 402 bin dolar gelir elde edildi Türkiye'den bu yılın son 1,5 aylık döneminde 8 ülkeye yapılan hamsi ihracatından yaklaşık 402...

Hamsi ihracatında düşüş

Hamside istenilen avın olmaması ve fiyatının da yüksek olması ihracatı olumsuz etkiledi

Son 1,5 buçuk aylık dönemde hamsi ihracatından yaklaşık 402 bin dolar gelir elde edildi

TRABZON - Türkiye'den bu yılın son 1,5 aylık döneminde 8 ülkeye yapılan hamsi ihracatından yaklaşık 402 bin dolar gelir elde edilirken, hamsinin istenilen miktarda olmaması ve pahalı olması ihracat rakamlarında geçtiğimiz yıllara göre düşüşe neden oldu.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezona palamut avı ile başlarken, kötü geçen palamut avının ardından beklenen hamsi avı da istenilen düzeyde olmadı. Bu sezon hamsinin geç ve bol çıkmaması, bunun yanı sıra fiyatının da yüksek olması ihracatı olumsuz etkiledi.

Son 1,5 aylık dönemde 8 ülkeye yapılan 160 bin 838 kilogram hamsi ihracatından 401 bin 719 dolar döviz girdisi sağlanırken, bu rakamın önceki yıllara göre az olduğu vurgulandı. Özellikle hamsi fiyatının yüksek olması ihracatı olumsuz etkilerke,n en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı.

Almanya'ya 126 bin 711 kilogram karşılığında 305 bin 264 dolar, KKTC'ye 135 bin 325 kilogram karşılığında 18 bin 729 dolar, Amerika Birleşik Devletleri'ne 10 bin 568 kilogram karşılığında 49 bin 708 dolar, İtalya'ya 4 bin 200 kilogram karşılığında 12 bin 943 dolar, İsviçre'ye 3 bin 20 kilogram karşılığında 13 bin 662 dolar Azerbaycan-Nahçivan'a 169 kilogram karşılığında 906 dolar, Ukrayna'ya 845 kilogram karşılığında 507 dolar olmak üzere toplam 160 bin 838 kilogram karşılığında 401 bin 719 dolar döviz girdisi sağlandı.

İhracatçılardan "Gelecek yıl av sezonunu 1 ay geç açalım" önerisi

Yapılan hamsi ihracatı ile ilgili bilgi veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ihracat rakamlarının az olmasını bilinçsiz yapılan avlanmaya bağlarken denize karşı haşin davranıldığını söyledi.

"Denizden sadece alıyoruz hiçbir şey vermiyoruz" diyen Gürdoğan, gelecek yıl balık sezonunun 1 ay daha geç açılması önerisinde bulundu. Gürdoğan, "Bu sezon hamsiden 402 bin dolar ihracat girdisi sağlandı ancak sezon devam ediyor. Deniz suyunun yeterince soğumaması buna bağlı olarak iklimsel farklılıklardan dolayı bu sene geçmiş yıllara göre hamsi ihracatımız az oldu. Denize karşı biraz haşin davranıyoruz. Özellikle zamansız avlanmalar olumsuz etki yapıyor. Denizden sadece alıyoruz hiçbir şey vermiyoru. Gır gır dedik şu dedik bu dedik deniz tabanını bozduk. Rusya'da, Gürcistan'da, deniz tabanındaki canlılarla ilgili yapılan hiçbir balıkçılık türü yoktur. Maalesef Türkiye'de bu var. Tezgahlara baktığımızda ince hamsiler olsun diğer balık çeşitlerini de yine aynı incelikte görebiliyoruz. Bir dahaki sene, özellikle balık mevsiminin en az 1 ay daha geç açılmasının çok daha faydalı olacağını, balığın ekonomik boyuta kazanmadan tutulmasının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ekonomik boyuta gelmeden tutulan balıklar için de lafta değil çok büyük cezalarla bu işin engellenmesi ve denetimler daha çok sıklaştırılması gerekir" dedi.

Hamsinin şu ana kadar istenilen tonajda olmadığını kaydeden Gürdoğan, "Hamsi fiyatının yüksek olması ihracatı tabi ki olumsuz etkiliyor. Ancak henüz istediğimiz ürün yok, tonaj yok. Dolayısıyla iç tüketime baktığımız zaman da istenilen düzeyde değil. Hamsinin fazla olması balık unu için de olumlu. O konularda da bir sıkıntı oluştu. Dolayısıyla daha sağlıklı daha ileriye dönük kararlar alınması lazım. Bu işin başındaki insanların daha sağlıklı düşünmesi ve kesinlikle değişmeyecek kararlarla, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi deniz tabanındaki avlanmanın önüne geçilmesinin karşısında durulması lazım. Bu deniz bugün var yarın yok değil devamlı yaşaması gerekir. Bu denizleri ve balıkları gelecek nesillere aktarmamız gerekir" diye konuştu.

Hamsi ihracatında düşüş
Hamsi ihracatında düşüş
Hamsi ihracatında düşüş
Hamsi ihracatında düşüş
Hamsi ihracatında düşüş
Hamsi ihracatında düşüş
Hamsi ihracatında düşüş

Türkiye, İhracat, Almanya, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi ihracatında düşüş - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada         
12:38
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 13:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamsi ihracatında düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei