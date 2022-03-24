Hamsi karaya vurdu - Son Dakika
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Hamsi karaya vurdu

24.03.2022 10:42
Hamsi karaya vurdu

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetmesiyle balık tezgahları hamsi ile doldu.

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetmesiyle balık tezgahları hamsi ile doldu.

Marmara ve Karadeniz Bölgesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava, hale gelen balık miktarını düşürürken, son günlerde fırtınanın etkisini kaybetmesiyle balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

15 Nisan'da balık avlama yasağının başlayacağına dikkat çeken Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar düzeldi. Balık halimize balık gelmeye başladı. Hamsi ağırlıklı gelmeye başlarken, tezgahlarda şu anda hamsi bolluğu yaşanıyor. Balık avlama yasağına giriyoruz. Şu anda tezgahlarımızda hamsinin kilosu 50, yerli Erdek balığı kolarit kilosu 50 ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde de hamsinin fiyatının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Ramazan ayı geliyor. Ramazanda balık yenmez düşüncesi var, bu doğru değil. Balık bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve koronaya karşı birebir. Bu fiyatlara bol bol balık tüketilmeli" diye konuştu.

(Ömer Turan/İHA)

Hamsi karaya vurdu
Hamsi karaya vurdu
Hamsi karaya vurdu

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Karadeniz, Fırtına, Marmara, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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