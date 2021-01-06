"Hamsinin erken yakalanması gelecek için riskli" - Son Dakika

"Hamsinin erken yakalanması gelecek için riskli"

Küçük boylu hamsileri avlamayalım çağrısı

İSTANBUL - Av sezonunun açılmasıyla beraber bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, erken yakalanan hamsi yüzünden dertli. Ünlü balıkçı Kenan Balcı, erken avlanan hamsinin hem denizlerdeki büyük balıklar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine hem de gelecek senelerde çıkan hamsi sayısında azalmaya yol açabileceği konusunda uyardı.

Denizlerde av sezonunu açılmasıyla birlikte balıkçılar verimli bir sezon geçiriyor. Balık bolluğu ve çeşitlerin artması fiyatlara da olumlu yansıyor. Ancak hamsinin erken yakalanması hem fiyatlara olumsuz yansıyor hem de gelecek yıllarda hamsi kıtlığına neden olabileceği düşünülüyor. Ünlü balıkçı Kenan Balcı ise, erken avlanan hamsinin hem denizlerdeki büyük balıklar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine hem de gelecek senelerde çıkan hamsi sayısında azalmaya yol açabileceği konusunda uyardı.

"Yasal sınırın altında hamsi avlanıyor"

Balıklara yaşam şansı verilmediği için stoklarda azalma yaşandığını söyleyen Balcı, "Maalesef balıkçılar yasal sınırlara uymayıp hamsiyi erken avlıyorlar. Bu denizlerdeki canlılar için kötü sonuçlar doğuruyor. Gelecek nesillerinde hamsiyi bol tüketmesi için buna bir son verilmesi gerekiyor. Şuan balık fiyatları oldukça uygun ve vatandaşımızın ilgisi fazla. Bu bolluğun devam ettirmemiz için balıkçıların daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.