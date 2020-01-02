Hamsi Rusya ve Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamsi Rusya ve Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor - Son Dakika

Hamsi Rusya ve Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor

6 saat önce

Karadeniz'de Türk karasularını terk eden hamsi sürülerinin Rusya ve Gürcistan karasularına geçtiğinden dolayı dert yanan balıkçılar, vatandaşların buzhane balık tükettiğini söyledi.

Hamsi Rusya ve Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor, System.String[]

Karadeniz'de Türk karasularını terk eden hamsi sürülerinin Rusya ve Gürcistan karasularına geçtiğinden dolayı dert yanan balıkçılar, vatandaşların buzhane balık tükettiğini söyledi. Buzhane hamsisinin kilosu ise 15 liradan satıldığını belirtti.

Kırıkkale'de 35 yıldır balıkçılık mesleğini icra eden Tamer Çelik, Samsun'dan günlük olarak getirdiği Karadeniz hamsisini tezgahında kilosunu 15 liradan satıyor. Bu yıl hamsinin Rusya ve Gürcistan karasularına gittiğini belirten Çelik, Türkiye genelinde vatandaşların buzhane balık tükettiğini aktardı.

"HAMSİ RUSYA VE GÜRCİSTAN TARAFINA GİTTİ"

Hamsinin bu yıl erken bittiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu sene balıkta biraz sıkıntı var. Hamsi erken bitti. Rusya ve Gürcistan tarafına gitti. Şuan satılan balıklar Türkiye genelinde buzhane yiyorlar ama birinci kalite. En önemli olan birinci kalite. Kayıkta şoklanan balıklar var. Ayrıca şoklanan balıklar var. Bizim balıklarımız kayıkta şoklanan balıklar. Birinci kalite satıyoruz. Balık fiyatlarımız makul fiyatta hamsimiz 15 lira istavritimiz 20 lira. Günlük olarak fiyatlarımız değişiyor, her gün geldiği için. Biz balıkları Karadeniz Samsun'dan getiriyoruz. Her çeşit bulunduruyoruz. Mesela çupra, levrek, alabalık, somon. Bu ara çinekop ve barbun balığında sıkıntı var. Ufak balık pek çıkmıyor. Denizler dalgalı olduğundan dolayı."

"HAMSİ 15, LEVREK 50 LİRADAN SATILIYOR"

Talebi karşılayamadıklarından dolayı ithal balık sattıklarını anlatan Çelik, "Norveç somonlar var. Karadeniz somonları var. Sardalye var. İstavrit var. Hamsi 15 lira, levrek 35 lira, 50 lira değişiyor bazen fiyatlar. Günü birlik fiyat olduğu için belli olmuyor. Balık sektörü farklıdır. Öyle Pazar sektörü gibi değildir. Balık gerçekten farklı sektördür. Balık zahmet isteyen iştir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Karadeniz, Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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