Hamsi Rusya ve Gürcistan'dan geriye dönecek - Son Dakika
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Hamsi Rusya ve Gürcistan'dan geriye dönecek

6 saat önce

Karadeniz bölgesinde Türk karasularını terk eden balık sürülerinin Rusya ve Gürcistan karasularına gittiğinden dolayı sıkıntı yaşadığını söyleyen Denizlili balıkçı esnafı, hava koşullarından dolayı müşterilerin de azaldığından şikayetçi olduğunu belirtti.

Hamsi Rusya ve Gürcistan'dan geriye dönecek, System.String[]

Karadeniz bölgesinde Türk karasularını terk eden balık sürülerinin Rusya ve Gürcistan karasularına gittiğinden dolayı sıkıntı yaşadığını söyleyen Denizlili balıkçı esnafı, hava koşullarından dolayı müşterilerin de azaldığından şikayetçi olduğunu belirtti.


Ege kıyılarından ve Karadeniz bölgesinden Denizli kent merkezine gelen balık türlerinde fiyatların çok fazla değişmediği ve son yıllarda fiyatların hemen hemen aynı olarak ilerlediğini belirten balıkçı esnafı Osman Olgun ilerleyen günlerde bir ile iki hafta içerisinde havaların değişmesi ile balıkların artacağından bahsetti. Olgun, "Havalar tam soğumadığı için şu an için ülkede hamsi de az, çinakop hiç olmadı. Palamut balığının zaten sezonu da geçti normalde bu sene de olmadı. Ama fiyatlar geçen sene ile aşağı yukarı aynı, zaten çok fazla balık tüketimi yok ülkemizin genelinde" dedi.


"Hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar var"


Bir diğer balıkçı esnafı Ramazan Bozkır, havaların sürekli olarak değişkenlik göstermesinden dolayı balıkların Karadeniz sularından Rusya ve Gürcistan karasularına geçtiğinden bahsederek şunları kaydetti:


"Bugünlerde biraz hava şartlarından kaynaklanan bir sıkıntılar var. Yani bir şekilde, balıklar geliyor. Son 2 yıldır fiyatlar aynı, değişen bir şey yok yani ekstra bir şey yok. Hamsi ve sardalya 20 TL'den başlıyor, çupra ve levrek 30 ile 80 lira arasında oynayan bir fiyatı var ve ekstra bir artış yok."


"Balıklardan en ucuzunun kilosu 20 TL"


Balık satın almaya gelen bir vatandaş ise, fiyatların yüksek olduğunu ve biraz daha düşük fiyatlarda olması gerektiğine değinerek, sahil kısımlarında balıkların biraz daha ucuz olduğunu iç kesimlere gelen balıkların fiyatlarının yükseldiğinden bahsetti. Balıklardan en ucuzunun ise kilosu 20 TL'ye satılan hamsi olduğunu ve gene de fiyatının yüksek olduğundan yakındı. - DENİZLİ

Karadeniz, Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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