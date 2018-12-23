Son Dakika Haberleri: Hamsi Şenliğinde Yaklaşık 1 Ton Hamsi Tüketildi

Hamsi Şenliğinde Yaklaşık 1 Ton Hamsi Tüketildi

2 saat önce

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, 2 farklı alanda düzenlenen hamsi şenliğinde yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi.

Hamsi Şenliğinde Yaklaşık 1 Ton Hamsi Tüketildi, System.String[]
Ordu'nun Ulubey ilçesinde, 2 farklı alanda düzenlenen hamsi şenliğinde yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi.

Ulubey ilçesine bağlı Yukarı Kızılenliler ile Oyumgürgen mahallelerinde düzenlenen hamsi şenliklerinde vatandaşlar bir araya geldi. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte, ızgarada pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Her iki şenlikte yaklaşık 1 ton hamsinin ikram edildiğini öğrenilirken, vatandaşlar da hafta sonunda bir araya gelebilme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe katılan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan yaptığı açıklamada, bu tür şenliklerin mahalledeki birlik ve beraberliği üst düzeye taşıdığını aktardı. Etkinliğe, oldukça yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Türkcan, belediye olarak bu tür etkinliklere destek verdiklerini söyleyerek, bundan sonraki süreçte bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Ulubey Yukarı Kızılenliler Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Baki ikincisini tertipledikleri hamsi şenliğini mahallelerinde yapmak istediklerini söyledi. Birlik ve beraberlik adına böyle bir şenlik düzenlediklerini anlatan İrfan Baki, tanışmayanların bu tür etkinlikler ile birbirini tanıdığını söyledi.

Etkinlikte vatandaşlar, doyasıya hamsi yediklerini belirterek, herkese tavsiye etti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:49 Kaynak: İHA

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