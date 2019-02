Hamsi Şöleni'nde 10 Ton Hamsi Dağıtıldı, Vatandaşlar Hamsiye Akın Etti

İZMİR - İzmir'de Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Hamsi Şöleni'nde Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi dağıtılırken, hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Şöleni'nin dokuzuncusu Balçova İnciraltı'nda düzenlendi. Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi şenlikte dağıtılırken, hamsi lezzetini tatmak isteyen İzmirliler de uzun kuyruklarla sırada bekledi. Yaklaşık 50 bin kişinin katılım gösterdiği şenlikte, hamsi tezgahlarının dışında yöresel lezzetlerin yer aldığı 60 farklı stant da açıldı. Karadeniz türkülerinin yanı sıra zeybek gösterilerinin de sergilendiği şenlikte İzmirliler, gönüllerince eğlencenin tadını çıkardı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de Hamsi Şenliği'ne katıldı. Vatandaşlara seslenen Soyer, "Her şey çok güzel olacak. Bunun enerjisini, duygusunu hissediyorum ve bu çok moral verici, heyecan verici bir şey. Çok ümitliyim, İzmir olağanüstü güzel şeyler yapacak. İzmir sadece İzmir değil, İzmir Türkiye için başka bir kent, başka bir anlam ifade ediyor. Onu hep beraber göreceğiz" dedi.

Birlik ve beraberliğin en güzel örneği

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Özyar ise "Hazırlığımızı yaptık. Şuan 50 bin kişiye göre hazırlık yaptık. Batum Rize ve Trabzon'dan 10 ton hamsi getirildi. Sabahın 10'undan beri servise devam ediyoruz. Hava da güzel yağmur yok. Bu yıl 9.Hamsi Şöleni'ni yapıyoruz ayrıca 60 standımız da var. Onlarda da doğal ürünler sergileniyor. Önemli olan hamsi yemek değil, birliğin beraberliğin dostluğun pekişmesidir. 10'larca yüzlerce kişi kol kola giriyor, birlik beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor. Bu ortamı yaşatmak istiyoruz ve buna devam edeceğiz" diye konuştu.

Uzun kuyruklar oluşturup hamsi için beklediler

Hamsi yemek için sıraya girenler vatandaşlardan Ali Ekinci "Geçen yıl eğlenceler iptal edilmişti bu sene baya iyi olacak. Geçen sefer çok bekledik o yüzden erken geldik. Buraya kadar gelmişken kuyrukta bekleyeceğiz. Etkinliği kim düzenlediyse teşekkür ederiz" dedi.

Şenliğe genellikle katıldığını ifade eden Hatice Boz isimli vatandaş ise "Birkaç kez geldim çok erken geldiğim için çok beklemedim ama uzun kuyruklara değer. Şansımıza hava da güzel. Hamsiler çok lezzetli" ifadelerini kullandı.

Her sene şenliğe gelenlerden Giresunlu Necla Özdemir de şunları söyledi:

"Geçen yıl şehitlerimiz olduğu için ilahiler okundu ve eğlence yapılmadı. Bu yıl eğlence de olacak heyecanla bekliyoruz."

Şölene CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan katıldı.

