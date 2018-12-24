Hamsi Şöleni'nde 5 Ton Hamsi Dağıtıldı

Karşıyaka'da Karadeniz rüzgarları estiBinlerce ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonda, 5 ton hamsi ikramı yapıldı.

GELENEKSEL BULUŞMA

Bostanlı Pazaryeri'nde bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen Hamsi Şöleni, Karşıyaka'da Karadeniz rüzgarları estirdi. Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) tarafından, Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen etkinlik, 21-24 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Şölen alanında, hamsi ve yöresel lezzetler ile hediyelik ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Çeşitli etkinliklerle de renklenen şölen, 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

5 TON HAMSİ DAĞITILDI

En büyük coşku ise Pazar günü yaşandı. Samsun ve Rize'den getirilip konuklara ikram edilen 5 ton hamsi kısa sürede tükendi. Buluşmaya Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu, Karadeniz dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı. Gizem Memişoğlu ve Orkestrasının sunduğu müzik şöleni de konuklara keyifli anlar yaşattı.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Karadeniz denince akla neşe gelir, huzur gelir, heyecan gelir, hiç yorulmadan yılmadan vatanı için çalışan kadını gelir. Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu yine muhteşem bir organizasyona imza attı. Türkiye bugün siyasi ve ekonomik açıdan zor bir süreçten geçiyor. Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemi yaşıyoruz. Geleneksel hale gelen bu şölen; insanlarımızın birbirinden ayrıştırıldığı, ortak değerlerimizin yok edilmeye çalışıldığı günümüzde, birlik ve beraberlik mesajı vermek için de oldukça önemli. Bu yıl da sadece Karadenizliler değil, her kesimden yurttaşımızla çok güzel bir buluşmaya daha imza attık. Dilerim ki her yer İzmir gibi olsun. Başta KADEKON olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

''KARADENİZ NOSTALJİSİNİ YAŞIYORUZ''

Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu da "Hamsi şöleni, Karadeniz nostaljisini yaşadığımız, hemşerilerimizin İzmir hemşerileriyle buluştuğu, gelenek ve göreneklerini yaşattığı İzmir'deki en büyük etkinliklerden biri oldu. Karadeniz Konfederasyonunu biraz aşan Ege'ye ve İzmir'e mal olan bir etkinlik. Her yıl 20 bin civarında vatandaşımız katılıyor. Geleneksel hale gelen etkinliğimiz, önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.