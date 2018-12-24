Hamsi Şöleninde 5 Ton Hamsi Dağıtıldı, İzmirliler Hamsiye Doydu

İzmir'de, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 11. Karşıyaka Hamsi Şöleni büyük coşkuya sahne oldu.

İzmir'de, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 11. Karşıyaka Hamsi Şöleni büyük coşkuya sahne oldu. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonda, 5 ton hamsi ikramı yapıldı.



Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı Pazaryeri'nde bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen Hamsi Şöleni, Karşıyaka'da Karadeniz rüzgarları estirdi. Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) tarafından, Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen etkinlik, 21-24 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Şölen alanında, hamsi ve yöresel lezzetler ile hediyelik ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Çeşitli etkinliklerle de renklenen şölen, 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.



En büyük coşku ise pazar günü yaşandı. Samsun ve Rize'den getirilip konuklara ikram edilen 5 ton hamsi kısa sürede tükendi. Buluşmaya Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu, Karadeniz dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı. Gizem Memişoğlu ve orkestrasının sunduğu müzik şöleni de konuklara keyifli anlar yaşattı.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karadeniz denince akla neşe gelir, huzur gelir, heyecan gelir, hiç yorulmadan yılmadan vatanı için çalışan kadını gelir" diyerek şöyle devam etti:



"Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu yine muhteşem bir organizasyona imza attı. Türkiye bugün siyasi ve ekonomik açıdan zor bir süreçten geçiyor. Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemi yaşıyoruz. Geleneksel hale gelen bu şölen; insanlarımızın birbirinden ayrıştırıldığı, ortak değerlerimizin yok edilmeye çalışıldığı günümüzde, birlik ve beraberlik mesajı vermek için de oldukça önemli. Bu yıl da sadece Karadenizliler değil, her kesimden yurttaşımızla çok güzel bir buluşmaya daha imza attık."



Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu da, "Hamsi şöleni, Karadeniz nostaljisini yaşadığımız, hemşehrilerimizin İzmir hemşehrileriyle buluştuğu, gelenek ve göreneklerini yaşattığı İzmir'deki en büyük etkinliklerden biri oldu. Karadeniz Konfederasyonunu biraz aşan Ege'ye ve İzmir'e mal olan bir etkinlik. Her yıl 20 bin civarında vatandaşımız katılıyor. Geleneksel hale gelen etkinliğimiz, önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evde Ölü Bulunan 3 Kardeşin Dayısı: Sobadan Şüpheleniyoruz

Kargo İşçisine, Beraber Çalıştığı Çocuğu İstismardan 14 Yıl Hapis

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi

Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak