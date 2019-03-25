Son Dakika Haberleri: Hamsi Tahtını Sardalyeye Bıraktı

Hamsi Tahtını Sardalyeye Bıraktı

43 dakika önce

Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne'de balık tezgahlarında tahtını kilosu 15 TL'den satılan sardalyeye bıraktı.

Hamsi Tahtını Sardalyeye Bıraktı, System.String[]
Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne'de balık tezgahlarında tahtını kilosu 15 TL'den satılan sardalyeye bıraktı. Edirneli balıkçı Feridun Bistren, hamsi sezonunun kapandığını esprili bir dille anlatarak, "Hamsi hakkın rahmetine kavuştur artık, bundan sonra sardalyeye devam" dedi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi yerine bolca avlanan sardalye, balıkçı tezgahlarında ve sofralarda, fiyatı nedeniyle baş köşeye oturdu. Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki tezgahlarda, kilosu 15 TL'ye satılan sardalyenin ardından uskumru da kilosu 20 TL'lik fiyatıyla vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yerini aldı.

"HAMSİ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Balıkçı esnaflarından Feridun Bistren, esprili bir dille hamsinin sezonunu kapandığını anlatarak, "Sardalye, fiyat olarak en uygun balıklardan bir tanesi şu anda. Hamsi bitti artık, hamsi hakkın rahmetine kavuştur artık. Eş, dost, akrabalarına teessürler duyurulur. Bundan sonra sardalye, bundan sonra sardalyeye devam, uskumru var çok taze. Gelibolu'dan, Karadeniz'den var. Vatandaşın ilgisi güzel şu sıralarda, hamsi olmayınca mecburiyetten onlarda sardalye ve uskumruya rağbet çok şu anda" dedi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Edirne, Güncel
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