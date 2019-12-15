Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı - Son Dakika
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Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı

6 saat önce

Karadeniz'de artık az avlanması nedeniyle hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı.

Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı, System.String[]

Karadeniz'de artık az avlanması nedeniyle hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı.


1 Eylül tarihinde 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, geçtiğimiz sezon bol miktarda avlanan palamuttan umduklarını bu yıl bulamadı. Kara sularda istavrit ve hamsi çoğunlukla avlanırken, tezgahlarda palamut balığının yeri boş kaldı. Balıkçılar, bu sezon 5 TL'ye kadar düşen hamsiyi insanların çok miktarda tükettiğini belirterek, hamsinin artık neredeyse avlanmadığını söylediler. Balıkçı tezgahlarında hamsi olmayınca vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi.


"Hamsi ince olduğundan kayıklar geri salıyor"


Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, hamsinin bu saatten sonra tezgahlarda az bulunacağını ve yerini diğer balıklara bırakacağını belirterek, "Hamsi kayboldu ama diğer balıklar yine yerini tutuyor. Tezgahlarda şuanda mezgit, istavrit, kefal, tirsi, levrek, çupra, somon, barbun, sargan ve çinakop bulunuyor. Hamsinin olmaması diğer balıkları çok da fazla etkilemedi. Hamsi olmadığı için vatandaş balığa çok talep gösteriyor. Hamsi de artık son zamanlarda oldukça incelmişti. Şuanda avlanıyor ama ince olduğu için kayıklar hamsiyi geri salıyorlar. Eylül ayının ortalarından itibaren hamsi satılıyordu ve artık ayaklar altına düşmüştü. Şuanda hamsi kayboldu ve yerini diğer balıklara bıraktı" dedi.


"Bu saatten sonra ucuz hamsi olmaz"


"Bundan sonra hamsi yine olur ama kayıklar Gürcistan için hazırlanıyor, oradan gelir" diyen Ceylan, "Bu saatten sonra 5 liraya hamsi bulunmaz. En ucuz hamsi 15 lira olur. Hamsi bu sene ayaklar altına düştü, vatandaşlar yemedi. Hamsi şuanda zirveye tırmanıyor" şeklinde konuştu.


Ceylan ayrıca, istavritin 10, mezgitin 20, barbunun 25-30, çinakopun 40-35, sarganın 30, levrek, çupra ve somon balığının 35 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.


Vatandaşlar ise hamsi yerine artık diğer balık türlerini tercih ettiklerini söylediler. - ORDU

Karadeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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