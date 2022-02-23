Hamsi tükendi, tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı - Son Dakika
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Hamsi tükendi, tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı

23.02.2022 14:54
Hamsi tükendi, tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı

Sinop'ta hamsinin tükenmesiyle balıkçı tezgahlarını istavrit ve mezgit süslemeye başladı.

Sinop'ta hamsinin tükenmesiyle balıkçı tezgahlarını istavrit ve mezgit süslemeye başladı. Karadeniz'de hamsi bitince balıkçılar denizde mezgit ve istavrit avlamaya başladı.

Sinoplu balıkçı Hasan Yusufoğlu, son dönemlerde trol avının sürdüğüne değinerek; "Hamsi İğneada'dan avlanıyordu, sonu geldi. Tirsi bulunuyor tezgahta troldan geliyor, mezgit, istavrit var. Hamsi gelse de vatandaş için bundan sonra pahalı olur. Mezgit alıyor vatandaş. Öncekiler gibi satışımız yok zaten. Karadeniz'de çok bir av yok, gırgırların çoğu paydos gibi. Herkes evinin önüne bağladı teknelerini. Buradaki gırgırlar istavrite çalışıyorlar. Akşama kadar 20-30 köpük topluyorlar" dedi.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında mezgit 30-35 TL, iri mezgit 60 TL, istavrit 35-40 TL, barbunya 70 TL'den satılıyor.

(Berkan Şen-İHA)

Hamsi tükendi, tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı
Hamsi tükendi, tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı

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Türk Lirası, Karadeniz, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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