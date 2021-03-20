Hamsi yerini mezgide bıraktı

Samsunlu balık satıcıları hamsi sezonunun kapandığını ve artık vatandaşların en çok mezgit balığını tercih ettiğini söylediler.

Balık av sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala balıkçı tezgahlarındaki balık çeşitleri de azalmaya başladı. Hamsi hemen hemen tüm tezgahlardaki yerini kaybederken, diğer balıklar da eskiye nazaran daha az çıkmaya başladı. Samsunlu balık satıcıları bu sezon en çok palamut satışından para kazandıklarını ifade ederken, hamsi sezonunun kapanmasının ardından vatandaşların mezgide yöneldiğini söylediler.

"HAMSİ YERİNİ MEZGİDE BIRAKTI"

Hamsinin yerini mezgide bıraktığını dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Balık satışları güzel gidiyor. Hava şartlarından dolayı son günlerde balık az çıkıyor. Mezgit ve barbun eskiye nazaran az çıktı. Fiyatlara baktığımızda mezgit kilo 20 TL, barbun kilo 15 TL, palamut tane 15, alabalık kilo 30 TL, somon kilo 30 TL, çinakop kilo 15 TL, çipura kilo 45 TL, levrek kilo 40 TL. Fiyatlar yine de gayet uygun. Hamsi sezonu artık bitti. Yerini mezgide bıraktı. Hamsiden sonra mezgit satışları arttı. Balık az çıktığından dolayı fiyatlar eskiye göre 5 TL zamlandı" dedi.

"EN ÇOK PALAMUT SATIŞINDAN KAZANDIK"

Bu sezon en çok palamut satışından para kazandıklarını belirten balık satıcısı Kurtça Aydın, "Hamsi sezonu bitti, yakın zamanda ay sonra balık sezonu da kapanıyor. Ondan sonra kültür balıkları satacağız. Sezon bitene kadar mezgit, barbun, istavrit gibi balıkları yiyecekler. Hamsinin işi bitti. Vatandaşın balığa hala ilgisi var. Şu anda en fazla mezgit satıyoruz, sonra da barbun satıyoruz. Bu sene genel olarak satışlardan memnunuz. En çok ilk olarak eylülden beri 2 ay güzel palamut sattık. Daha sonra mezgit ve barbun sattık. Palamuttan bu sene güzel ekmek yedik. Seneye palamut olur mu olmaz mı bilmiyoruz" diye konuştu.

Balık fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar ise, "Biz somon aldık. Bize fiyatlar biraz pahalı geldi. Mecbur yiyeceğimiz kadar aldık. Somonun kilosunu 20 TL'den alabilsek iyiydi. 30 TL biraz pahalı geldi" ifadelerini kullandılar.

(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/İHA)