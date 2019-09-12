Son Dakika Haberleri: Hamsi yüzünü gösterdi
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Hamsi yüzünü gösterdi

35 dakika önce

Ordu'da balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahtaki yerine aldı.

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Ordu'da balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahtaki yerine aldı.


Taze hamsileri tezgahlarda gören vatandaşlar kilolarca hamsiyi balıkçılardan alarak evlerinin yolu tutuyorlar. Günler sonra tezgahlarında hamsiyi sattıklarını söyleyen Balıkçı Mustafa Ay, "Hamsi ilk günlerde çok az çıktı ve o yüzden tezgahlarda yok denilecek kadar azdı. Şimdi ise yüzünü gösterdi, hamsi ve tezgahlarda yerini almaya başladı. Hamsi ile birlikte mezgit ve istavriti çok satıyoruz. Sezon ilk günlerde iyi geçiyor. Palamut balığı da kendini gösterdi mi tezgahlarımız daha da şenlenecek. Hamsinim kilosunu 15 TL'den, mezgit ve istavritin kilosunu ise 10 TL'den satıyoruz" dedi. - ORDU

Mustafa Ay, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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