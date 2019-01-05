Hamside Fiyat 'Stabil'

Hamside fiyat 'stabil' Balık fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken hamsi uzun zamandır 12 ile 15 TL aralığında tezgahlarda yer alıyorTRABZON - Trabzon'da tezgahlar farklı balık çeşitleriyle dolarken hamsinin fiyatı aynı seyirde devam ediyor.

Hamside fiyat 'stabil'

Balık fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken hamsi uzun zamandır 12 ile 15 TL aralığında tezgahlarda yer alıyor



TRABZON - Trabzon'da tezgahlar farklı balık çeşitleriyle dolarken hamsinin fiyatı aynı seyirde devam ediyor.

Balık fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken hamsi uzun zamandır 12 ile 15 TL aralığında tezgahlarda yer alıyor. Balıkçılar sezonun genel olarak verimli geçtiğini belirtirken hamsinin parça parça halinde gezmesinin fiyatının aynı kalmasına neden olduğunu söylüyor. İstavritin fiyatı da 12.5 ile 15 TL arasında değişiklik gösterirken diğer balık fiyatlarında artış sürüyor.

Trabzon'un Moloz mevkiindeki balıkçılardan Aydın Ören, son yılların en iyi sezonunu yaşadıklarını belirterek, "Palamut olsun hamsi olsun sezon iyi geçti. Hamsinin geç göç etmesi Sinop taraflarına gelmesi ve havaların da soğuması hamsinin burada kalmasına neden oldu. İri ve ince hamsiler çıkıyor. İri hamsinin fiyatı pahalı oluyor. Fırtınalı zamanların da balığa etkisi var. Fiyatların artışına neden oluyor" dedi.

Hamsinin bu aylarda azalmaya başladığını dile getiren Ören, "Genel olarak verimli bir sezon geçirdik fakat sürü halinde gezen hamsinin Rusya tarafına geçtiği için Trabzon, Giresun ve Sinop arasında kalan hamsi az oluyor. Bu yüzden hamsinin fiyatı artıyor. Hamsinin 12 ile 15 TL aralığından devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkçılardan Temel Özbayrak da, "Hamsinin Karadeniz'in her tarafına parça parça yayılması ve maliyetlerin fazla olması fiyatların pahalı olmasına neden oluyor. Bu yüzden hamsinin fiyatının aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Palamut önceki sezonlara göre bu yıl büyük başladı. Büyük başlayınca da fiyatları pahalı oldu" şeklinde konuştu.

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