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Hamside işler tersine döndü - Son Dakika

Hamside işler tersine döndü

16.02.2022 14:29
Hamside işler tersine döndü

Önceki haftalarda Karadeniz kıyılarına tekrar dönen ve kilosu 25 TL'ye kadar düşen hamsi, hem az çıkmasından hem de artan maliyetler yüzünden yeniden yükseldi.

Önceki haftalarda Karadeniz kıyılarına tekrar dönen ve kilosu 25 TL'ye kadar düşen hamsi, hem az çıkmasından hem de artan maliyetler yüzünden yeniden yükseldi.

Yükselen mazot fiyatları ve artan maliyetler, balıkçı teknelerini de etkiledi. Karadeniz'de yılbaşı döneminde Gürcistan açıklarına kaçan ve önceki haftalarda da Türkiye kıyılarına geri dönen hamsi sürüleri, bulunduğumuz av sezonunda sonlara gelmek üzere. Balıkçılar, artan mazot fiyatlarından dolayı eskisi kadar rahat açılamadıklarını dile getirerek, kasa fiyatının da buna göre yükseldiğini ifade etti. Sinop'ta az miktarda avlanan hamsi, tezgahlarda yeniden 50 TL'ye kadar yükseldi.

Balıkçı İsmail Değer, mazot fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek teknelerin rahat açılamadığını ifade etti. Değer, "İğneada'dan canlı hamsi çıkıyordu, bitmişti. Burada da trolcularımız mezgit, barbun avlarken, Akliman mevkiinde ağlara takılanlardan 5-6 kasa hamsi toplamışlar, olmadığı için de 550-600 TL kasa fiyatı olduğu için mecburen 50 TL. Başka türlü kurtarmıyor. Daha önce 6-7 TL'ye mazot alan teknelerimiz şu anda 15-16 TL'ye mazot alıyorlar. Haliyle ister istemez bu da külfet getiriyor, fiyatlara da yansıyor yani. Dışarıya da açılamıyorlar, fazla uzaklara gidemiyorlar. Neticesinde az çıkıyor balık, az çıktığı için de fiyatlara böyle yansıyor. Barbun, mezgit, istavrit geliyor. Artık dip avlarının balıkları daha çok gelmeye başlar" dedi.

"SEZON BAŞLAYANA KADAR KAPATABİLİRİZ"

Hasan Yusufoğlu, artan masrafların altından kalkamadıklarını dile getirerek, "Mazot oldu 15-16 TL. Bunlar hep teknelere yansıyor. Önceden 2,5-3 TL'ye alınan mazotlar 14-15 TL'ye geliyor. Poşetler pahalılaştı, elektrik parası fazlalaştı. Vatandaş geldiğinde pahalı diyor, 1 kilo hamsiyle 4 kişi karın doyurur. En ucuz gıda maddesi. Böyle giderse hele yazın av yasağı geldiği zaman çiftlikten çıkan balıklar olacak levrek, çipura, somon bunların fiyatları da 100 TL'yi geçer. Vatandaş alamayacak, herhalde yazın kapatırız tezgahlarımızı sezon başlayana kadar kapatabiliriz yoksa bu masrafların altından kalkamıyoruz. En fazla belimizi büken poşet parası, elektrik parası" diye konuştu.

(Berkan Şen/ İHA)

Hamside işler tersine döndü
Hamside işler tersine döndü
Hamside işler tersine döndü
Hamside işler tersine döndü

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Türk Lirası, Karadeniz, Motorin, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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