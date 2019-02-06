Son Dakika Haberleri: Hamsik, Napoli'den Ayrılmak İstiyor Çünkü Aptal Değil"

Hamsik, Napoli'den Ayrılmak İstiyor Çünkü Aptal Değil"

2 saat önce

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, 2007 yılından beri kulüpte forma giyen ve Çin ekibi Dalian Yifang'a transferi an meselesi olan Marek Hamsik hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Hamsik, Napoli'den Ayrılmak İstiyor Çünkü Aptal Değil
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, 2007 yılından beri kulüpte forma giyen ve Çin ekibi Dalian Yifang'a transferi an meselesi olan Marek Hamsik hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"YAZIN İZİN VERMEDİM ÇÜNKÜ..."

Hamsik'in sezon başında ayrılmasına izin vermediğini açıklayan Laurentiis, "Hamsik, Napoli'de hep örnek bir profesyonel oldu ve en zor anlarda bile kimseye ihanet etmedi. Sezon başında Çin'e gitmek istediğini söyleyince, hayır demiştim çünkü Ancellotti yeni gelmişti ve teknik adamın tüm oyuncuları görmesini istedim" dedi.

"APTAL OLMAYAN HAMSIK..."

Aurelio de Laurentiis sözlerini "Sonrasında Fabian Ruiz geldi. Aptal olmayan Hamsik, iki rol için dört oyuncu olduğunun farkına vardı. Bunlardan birinin Fabian Ruiz olduğunu ve kendisinden de iyi olduğunu anladığı için takımdan ayrılıp Çin'e giderek emekli maaşı alabilirim diye düşünüyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor" ifadeleriyle tamamladı.

Dalian Yifang, Napoli ile 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Çin temsilcisi Hamsik ile birkaç gün içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:20 

Mehmet Aurelio, Çin Halk Cumhuriyeti, Napoli, Güncel
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