'Hamsili Pilav' Gecesi'nde Buluştu

Skal International İstanbul Kulübü tarafından her yeni yılın ilk günlerinde düzenlenen geleneksel 'Hamsili Pilav' gecesi 31 Ocak Perşembe akşamı Konak Otel'de üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Skal International İstanbul Kulübü yeni Yönetim Kurulu'nun ilk yemeği Yönetim Kurulu Başkanı Ata Eremsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Ayşe Önen, Can Arınel, Selma Tatar, Mustafa Yalçın, Meltem Tepeler, Merve Kadıoğlu Sönmez ve kulüp üyelerinin ile katılımı ile düzenlenen 'Hamsili Pilav' gecesi, Konak Otel'in sahipleri Savaş Gürsel'in ev sahipliğinde yapıldı. Skal International İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ata Eremsoy'unhoş geldiniz konuşmasından sonra 'Hamsili Pilav' gecesi yönetim kurulu ve üyelerin geleneksel Skal toast'uyla devam etti. 'Hamsili Pilav' gecesine ev sahipliği yapan vaş Gürsel'in kızı Selin Gürsel'e teşekkür plaketi verildi.

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