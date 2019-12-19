Hamsilos davasında mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamsilos davasında mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi - Son Dakika

Hamsilos davasında mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi

6 saat önce

Hamsilos Tabiat Parkı'nın işletmeye verilmesine ilişkin Sinop Belediyesinin açtığı davada mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

Hamsilos davasında mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi, System.String[]

Hamsilos Tabiat Parkı'nın işletmeye verilmesine ilişkin Sinop Belediyesinin açtığı davada mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.


Sinop'un doğasıyla tabiatıyla sevilen kesimlerinden olan Hamsilos Tabiat Parkı'nın geçen aylarda ihaleye çıkmadan bir şahsa pazarlık usulü verilmesi, kentte tepkilere neden oldu. Tabiat parkının işletmeye verilmesi üzerine Hamsilos girişlerinin ücrete tabii olmasına ilişkin Sinop Belediyesi, Samsun 3. İdare Mahkemesine açtığı davada mahkeme, ihalenin iptali talebiyle ilgili 'yürütmenin durdurulması' kararı verdi.


Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hamsilos Tabiat Parkı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihale yönetmeliği ile değil pazarlık yoluyla bir şahsa verilip halka kapatıldı. İlk önce girişte ücrete tabi tutuldu. Sonrasında tepkiler artınca giriş ücretini kaldırıp, içeride masa kiralama ücreti alındı. Ancak biz oranın halka mal olması için gereken çalışmaları yaptık. Sinop Belediyesi olarak Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesine açtığımız dava sonucunda mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. İlgili mahkeme nihai kararını verinceye dek, Hamsilos Tabiat Parkı Sinop Halkı ve misafirlerimize ücretsiz olacaktır. Kamuoyuna ve değerli vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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