Son Dakika Haberleri: Hamsinin bol ve ucuz olması onları olumsuz etkiliyor
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Hamsinin bol ve ucuz olması onları olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Karadeniz'de bu sezon son yıllara oranla bol hamsi avlanması kıyı balıkçılarını olumsuz etkiliyor.

Hamsinin bol ve ucuz olması onları olumsuz etkiliyor, System.String[]

Karadeniz'de bu sezon son yıllara oranla bol hamsi avlanması kıyı balıkçılarını olumsuz etkiliyor.


Trabzon'da özellikle son 2 haftadır kilosu 5 TL'ye kadar gerileyen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsi, diğer balık çeşitlerinin fiyatını düşürürken bu durumdan en çok kıyı balıkçıları etkilendi.


Az miktarda avladıkları balıkların yeterince gerçek değerini bulmadığından yakınan balıkçılar giderek işlerinin kötüleştiğini söylediler.


Özellikle bu sezon palamudun olmayışının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçılar mezgitin de hamsi yüzünden fiyatının düştüğünü ifade ettiler. Karadeniz'i özellikle bu sezon hamsi dışında pek bereketli geçmediğini belirten balıkçılardan Osman Usta, "Bu sezon önceki sezonlara göre bizim için çok kötü diyebiliriz. Hamsinin bol ve ucuz olması nedeniyle vatandaşın tercihi hamsiden yana. Dolayısıyla başta mezgit olmak üzere diğer balık çeşitleri ilgi görmeyince fiyatı da aşağı düşüyor. Büyük balıkçı teknelerinin mezgit avlaması bizim tuttuğumuz olta mezgidin fiyatını düşürüyor. Yaklaşık 20-30 yıl önce günde 40-50 kilogram mezgit tutardık, şimdi ise en fazla 4-5 kilogram tutabiliyoruz. Kıyı balıkçıların durumu çok kötü. Zaten yeni nesilde mesleğin çok ekonomik olmadığından pek tercih etmiyor. Kıyı balıkçıları tutukları birkaç kilogram balıkla evlerini geçindirmeye çalışıyorlar" diye konuştu. - TRABZON

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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