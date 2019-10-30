Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Sinop açıklarında avladıkları hamsiyle kıyıya dönen balıkçılar, teknede kendilerine balık ziyafeti vermeyi ihmal etmiyor.

Karadeniz'de av sezonu, yoğun geçen hamsi avıyla devam ediyor.

Hamsideki bolluk balıkçıyı da vatandaşları da memnun ederken, en taze hamsiyi balıkçılar teknede yiyor.

Ağlardan çıktıktan sonra kasalara doldurulmadan hamsiyi ilk tadan balıkçılar oluyor.

Sinop Limanı'na demirleyen teknelerden zaman zaman "ızgarada balık" kokuları yayılıyor.

Balıkçı teknesi kaptanı Ergün Uğur, AA muhabirine, 35 yıldır denizlerde olduğunu söyledi.

Hayatının adeta denizde geçtiğini anlatan Uğur, "Balıkçı teknesi benim evim, denizin verdiği bereket ise nimetim. Her gün arkadaşlarımızla balık yiyoruz. Bu çalışma şartlarında normal yemekle ayakta duramayız, bizi ayakta tutan hamsi." diye konuştu.

Sezonunda hemen her gün hamsi yediklerini aktaran Uğur, "Öğünlerimizde olmazsa olmazımız balıktır. Teknede yaklaşık 40 personelimiz var. Şu anda ayıklanmış 20 kilo hamsiyi personelimizle birlikte yiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur, pişirdikleri balıktan bazen iskeledeki vatandaşlara da ikram ettiklerini dile getirdi.