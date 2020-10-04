Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten - Son Dakika

Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanmaması fiyatları da etkiliyor.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanmaması fiyatları da etkiliyor. Hamsi almak için pazara gelen vatandaşlar, cep yakan fiyatları görünce hamsiyi alamadan geri dönüyor.

Yaklaşık 1 ay önce av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar çeşit çeşit balıklarla doldu. Balığın her çeşidi tezgahlarda yerini alırken, hamside ise bolluğun yaşanmaması nedeniyle tezgahtaki fiyatı gören vatandaşları şaşırtıyor. Karadeniz hamsisi çıkmaması ve Marmara hamsisinin de az olması nedeniyle balık pazarlarında hamsinin kilosu 40 TL'nin altına inmiyor. Özellikle hamsi almak için pazara gelen vatandaşlar, fiyatları görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Etiketlerde 40 TL'yi görenler, hamsi almaktan vazgeçiyor. Balıkçılar ise 15 gün sonra hamsinin bollaşmasını ve genel olarak tezgahtaki fiyatların düşmesini bekliyor.

"HAMSİ DÜŞTÜĞÜ ZAMAN BÜTÜN FİYATLARIMIZI DÜŞÜRÜYOR"

30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Balcı, şu anda pazarlardaki favori balığın palamut olduğunu söyleyerek, "Hamsi şu anda Marmara'dan geliyor, Karadeniz hamsisi daha çıkmadı. Karadeniz hamsi, onuncu ayın 15'iyle 20'si arası herhalde gelir diye bekliyoruz. Karadeniz hamsi çıktığı zaman balıkların fiyatı daha da düşecek. Öyle umut ediyoruz. Çünkü şu anda talep palamutta. Çeşit olarak her balık var. Şimdi balıklar biraz daha çoğaldığı zaman fiyatlar daha da düşecek. Havaların sıcak olması da etkiliyor bunu biraz. Şu anda 40 lira, 35 lira Marmara hamsi. Az oluyor, fazla olmuyor. Karadeniz çıktığı zaman daha da bollaşıyor. O zaman 20 liraya kadar düşer. Hamsi düştüğü zaman bütün fiyatlarımızı düşürüyor zaten. Ana madde hamsi. Şu anda zaten kayıklar palamut tutuyor. Talep hangi balığa oluyorsa onun peşinden gidiyorlar. Hamsinin fiyatına 15 gün daha var. Ama Marmara hamsisi de kötü bir hamsi değil. Marmara hamsisi Karadeniz hamsisinden sonra gelen en iyi hamsidir" dedi.

"PALAMUDU BUGÜN 15 LİRADAN SATIYORUZ"

Şu anda en çok satılan balığın palamut olduğunu dile getiren Balcı, bolluk yaşanmasına rağmen onun da fiyatının yükseldiğini aktararak, "Bugün 15 liradan satıyoruz. Bugün 15 ama dün 12 buçuktu. Geçen hafta 10 liraya kadar sattık. Bugün biraz yükseldi. Bu balık işi, belli olmuyor. Çok tuttukları zaman düşük fiyata satıyoruz, az tuttukları zaman yüksek fiyata satıyoruz. Hamsiyi şu anda 35-40 lira aralığında satıyoruz. İstavrit 35 lira, mezgit 35 lira, çinekop 50 lira, çinekopu mesela geçen hafta 70-80'e sattık. Biraz bollaştı, 50'ye sattık. Biraz daha bollaşsa 35'e satacağız. Bizim fiyatlar bollukla ilgili. Her sabah fiyat yenilenir" diye konuştu.

"40 LİRAYA HAMSİ Mİ OLUR"

Balıkların çok pahalı olduğunu ve alamadan geri döndüklerini kaydeden 75 yaşındaki Saydam Başol, "Gelip, bakıp geri dönüyoruz. Şimdi nasıl alayım ben 40 liraya hamsi. Nasıl alalım? Gelip, bakıp geri gidiyoruz. 40 liraya hamsi mi olur? Palamut ucuzladı diyorlar, hiç alakası yok. Fiyatların biraz düşmesini istiyoruz. Bunu bizim söylememize gerek var mı? O kadar da olmaz. Her tarafta balık bolluğu dediler, ne biçim bolluk böyle? Şimdi geri dönüp gideceğiz, alamadık" şeklinde konuştu.

"AZ DA OLSA YİYEREK NEFSİMİZİ ÖLDÜRÜYORUZ"

Fiyatlardan dolayı hamsiyi azar azar aldıklarını vurgulayan Yasin Aydın ise, "Şu an Karadeniz hamsisi gelmediği için mevsimine göre biraz pahalı ama bundan ucuzu da olmaz şu an. Havalar daha da soğuyunca, Karadeniz hamsisi gelince daha da düşecektir. Az da olsa yiyerek nefsimizi öldürüyoruz azar azar. Daha çok yanına levrek falan ekliyoruz birer tane. Öyle öyle geçiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten
Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamsinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten - Son Dakika

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