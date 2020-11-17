Hamsinin kilosu 25 liraya düştü - Son Dakika

Hamsinin kilosu 25 liraya düştü

17.11.2020 00:58
Hamsinin kilosu 25 liraya düştü, System.String[]

Balık fiyatlarında geçen haftaya göre yarı yarıya bir düşüş yaşandı.

Balık fiyatlarında geçen haftaya göre yarı yarıya bir düşüş yaşandı. Geçen hafta kilosu 35 liradan satılan hamsi, bugün 25 lira civarında satılıyor. Tanesi 50 liradan satılan palamutun fiyatı ise 25 liraya kadar geriledi. Balıkçılar, geçen haftaya göre balıkların tezgahlarda bol ve ucuz olarak yer aldığını belirtiyor.

İstanbul'da havaların mevsim normallerine dönmesiyle tezgahlarda hamsi, palamut, çinekop ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Geçen haftaya göre fiyatların yarı yarıya düştüğü görülürken, balık esnafı durumdan memnun olduklarını belirtiyor. Geçen hafta hamsinin kilosunu 35 liradan sattıklarını söyleyen Karaköy balık çarşısındaki esnaflar, havanın güzel olmasından dolayı hamsinin fiyatının 25 liraya kadar düştüğünü söylüyorlar. Palamutun tanesinin 50 liradan 25 lira civarına kadar düştüğünü söyleyen satıcılar, denizin bereketinin tezgahlara yansıdığını belirtiler.

"Hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü"

Balıkçı esnafı Yusuf Durmaz, balığın denizde ne kadar çok yukarı çıkarsa o kadar bol olduğunu söyleyerek, "Bugün denizlerde bereket var. Balıkçı esnafı olarak balık ne kadar çok olursa, o kadar mutlu oluruz. Müşteri balık alamadığı zaman mutsuz oluyoruz. Bugün inşallah bütün müşterileri boş çevirmeyeceğiz. Geçen hafta palamutun tanesi 35-50 lira civarındaydı. Bugün palamutun tanesi 25 liraya kadar düştü. Geçen hafta hamsi 40 liraydı, bugün 25 lira. Çinekop geçen hafta 100 liraydı, bugün 50 lira. Balık fiyatlarında düşüş var. İnşallah fiyatlar daha çok düşer, bizde bol bol satarız. Fiyatların düşmesi havalardan kaynaklanıyor. 10 gün önce deniz karıştı. Havalar

çok sert geçiyordu. Şuan hava kaymak gibi, bu şekilde olduğu zaman balık bol oluyor" şeklinde konuştu.

Balıkçı Samet Balyemez ise, balık fiyatlarının havaların durgunlaşmasıyla düştüğünü belirterek, "Geçen hafta çinekop 100 lirayken, bugün kilosu 50 liradan satılıyor. Hamsinin kilosu birkaç gün önce 35-40 liraydı, şuan 25 liradan satılıyor. İstavrit şuanda 30-25 lira civarında. Palamut geçen hafta 50-60 liraydı, şuanda 30 liradan satılıyor. Balık sezonunun başladığı zamanlar vatandaş daha çok palamut alıyordu. Şuan tezgahlarda en çok hamsi, istavrit, çinekop, palamut, çupra, mezgit ve barbun satılıyor" diye konuştu.

Hamsi alan İbrahim Topaloğlu, sık sık balık almaya çalıştığını belirterek, "Bir kilo hamsi aldım. En son Samsun'da almıştım" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Karaköy, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsinin kilosu 25 liraya düştü - Son Dakika Ekonomi


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