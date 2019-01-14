Son Dakika Haberleri: Hamsinin Kilosu 30 Liraya Çıktı

Hamsinin Kilosu 30 Liraya Çıktı

49 dakika önce

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava şartlarının ardından hamsinin kilogramı 30 liraya çıktı.

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava şartlarının ardından hamsinin kilogramı 30 liraya çıktı.

Tezgahlarda azalan ve fiyatı artan hamsi hem tüketiciyi hem balıkçıyı üzdü.

Balıkçılar, fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamaması ve hamsinin soğuk sulara göçmeye başlaması nedeniyle fiyatın yükseldiğini belirtti.

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan İsmet Akpınar, AA muhabirine, uzun yıllardır balıkçılık yapmasına rağmen ilk defa bu kadar pahalı hamsi sattıklarını söyledi.

Hamsinin fiyatının genelde 10 ile 15 lira arasında değiştiğine işaret eden Akpınar, etiketlerdeki 30 lirayı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.

Akpınar, "Vatandaşlar, '30 liraya hamsi alacağıma evime et alırım, tavuk alırım daha iyi diyorlar. Çünkü Samsun'da kimse bu fiyata hamsi yemeye alışmamış. Ben de ilk defa bu fiyata hamsi satıyorum." diye konuştu.

Karadeniz'de son birkaç gündür devam eden fırtınanın hamsi fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirten balıkçı Kurtça Aydın ise, hamsinin az ve pahalı olması nedeniyle istavrit, mezgit ve barbun gibi balıkları sattıklarını dile getirdi.

Bir hafta önceye kadar hamsinin kilosunun 8-12 lira arasında olduğunu ve haftada 50 kasa hamsi sattıklarını vurgulayan Aydın, şimdi ise ancak bir kasa satış yapabildiklerini aktardı.

"Hamsinin yokluğunda diğer balıklar tüketilebilir"

Balıkçı Habil Yurtsever de balık bolluğunun mevsim ve fırtına gibi etmenlere bağlı olduğunu ve çok hızlı değişebildiğini, bu yüzden vatandaşlardan fiyatlar konusunda anlayış beklediklerini söyledi.

Yurtsever, hamsi hariç diğer balıkların fiyatlarının uygun olduğunu, vatandaşların bu balıkları da hamsi yerine tüketebileceklerini vurguladı.

Tezgahlarda istavritin kilosu 15, somonun kilosu 20 ve levrek ile çupranın kilosu ise 25 liradan satılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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