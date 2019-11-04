Son Dakika Haberleri: Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü
Son Dakika Ekonomi Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü

Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü

7 saat önce

Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştüTRABZON - Karadeniz hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşıyor.

Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü

TRABZON - Karadeniz hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşıyor. Trabzon'da bugünlerde fiyatı 5 TL'ye kadar inen hamsi vatandaşların umudu olurken tezgahları boydan boya hamsi süslüyor.

Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu tezgahları tamamıyla hamsinin aldığını ifade ederek "Palamudun, çinekopun, istavritin, mezgitin yerini tamamıyla hamsi süsledi diyebiliriz. Şu an rağbet hamsiye, fiyatlar da çok uygun. Geçen seneye oranla fiyatı hiç bu kadar gerilemedi. Hamsi bazen seyrini değiştiriyor. Bazen 15-20'yi görüyor bir anda da 5 TL'ye kadar geriliyor. Hamsinin iriliğine göre de fiyatı değişiyor. Hamsi bol olduğu sürece tezgahlara yansıyor, dolayısıyla vatandaşı da memnun ediyor. Bu hamsi sadece Trabzon'la sınırlı değil. 81 milyon nüfusumuza bu hamsi gidiyor. Hamsi genellikle bu aylara özgün bir balık. Belirli bir süresi vardır. Bu hamsi bugün var yarın olmayabilir garantisini kimse bilemez. Hamsinin şu an tam ayındayız" dedi.

Balıkçılardan Sinan Sayar da özellikle son 2-3 gün hamsinin bol geldiğini belirterek "Hamsi son iki üç güne oranla bugün daha bol. Fiyatı 5-10 TL arasında değişiyor. Hamsi bol olduğu zaman fiyatlar düşüyor, az olunca da yükseliyor. Hamsi bu sene bol. Havalar soğuyunca hamsi kendini toparladı. Önümüzdeki günlerde daha iri hamsi bekliyoruz. Son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Bu sezon Palamudun olmayışı hamsiyi bollaştırdı. İlk çıktığı zaman biraz inceydi ancak şimdi tombullaştı. Biraz daha irileşecek diye düşünüyoruz. Şu anda bol sofraların bereketi arttı" diye konuştu.

Vatandaşlar hamsinin geçen seneye oranla bol ve fiyatının da gayet uygun olduğunu belirterek memnun olduklarını söylediler.

Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü

Karadeniz, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolluk yaşanan hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü
Ispanaktan zehirlenme haberleri peş peşe geldi! Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]