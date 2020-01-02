Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika

Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

6 saat önce

Samsun'da Gürcistan ve Rusya'ya kaçan hamsi geri döndü, balık tezgahları şenlendi.

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Samsun'da Gürcistan ve Rusya'ya kaçan hamsi geri döndü, balık tezgahları şenlendi. Yaklaşık 20 gündür 15 liradan buzhane balığı tüketen Samsunlu yılbaşı ile gelen yerli hamsiyi 10 liraya alma imkanına kavuştu. Kar yağışı ile de daha bir lezzetlenen hamsi vatandaşların yüzünü güldürdü.


Havaların sıcaklığından dolayı daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya'ya yönelen hamsi yeni yılda sürpriz yaptı. Havaların soğumasıyla tekrar geri dönen hamsi dün akşam ağlara takıldı sabah balık tezgahlarındaki yerini aldı. Tutulan ilk balıklar 10 liradan satışa sunuldu. Bir süredir buzhane balığı sattıklarını söyleyen Samsunlu balıkçılar hamsinin soğuklarla beraber ve kar ile biraz daha lezzetlenerek geri döndüğünü belirtti. Hamsinin bugünden itibaren büyüyeceğini ve bollaşacağını dile getiren balıkçılar ilerleyen zamanda fiyatında düşebileceğini dile getirdi.


Samsunlu Balıkçı Kurtça Aydın, "20 gündür buzhane balığı satıyorduk. 2020'nin ikinci günü hava soğuyunca hamsi patlama yaptı. Bu saatten sonra hamsi biraz daha büyüyecek. Hamsi şu anda kar suyunu yağmurları suyu yedi. Deyimi yerindeyse hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Hamsi biraz daha büyüyecek. Şuanda 10 liradan satıyoruz ilerleyen zamanda fiyat biraz daha düşebilir. Diğer balıklardan da mezgit şuan 10 lira, barbun 7, çinekop 15, levrek 25 ve somonu 25 liradan satıyoruz. Vatandaşları bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Gürcistan, Samsun, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:36 Kaynak: İHA
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