Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika
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Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

6 saat önce

Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, tezgahlar şenlendi.

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Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, tezgahlar şenlendi. Yerli hamsiyi tezgahlarda kapış kapış satılıyor.


Samsun'da havaların soğuması ile birlikte tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Kilogram fiyatı 8 ile 10 TL arasında değişen hamsiye hücum eden vatandaşalar tezgahlarda hamsi bırakmıyor. Hamsinin dışında diğer balıklarda ilgi görüyor. Mezgit 15 TL, barbun 12 TL, levrek 25 TL, somon 25 TL, çupra 30 TL, kefal 15 TL, palamut ise tanesi 10 TL'den satılıyor.


"Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı"


Balık satıcısı Kurtça Aydın satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Havalar bu sıralar soğuk. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, ucuzladı. Şuan kapış kapış gidiyor. Diğer balıklar da tezgahlarımızda mevcut. Fiyatları da ucuz. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hızlıca satılıyor. Balığın fiyatları hava durumuna bağlı. Bolluk olursa fiyatlar daha da ucuzlar" dedi. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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