Son Dakika Haberleri: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Lezzeti Arttı

Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Lezzeti Arttı

37 dakika önce

Samsunlu balıkçılar, soğuk havaların balık avını zorlaştırdığını ancak balığın lezzetini artırdığını söyledi.

Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Lezzeti Arttı, System.String[]
Samsunlu balıkçılar, soğuk havaların balık avını zorlaştırdığını ancak balığın lezzetini artırdığını söyledi.

Karadeniz'deki fırtınadan dolayı son bir hafta içinde bir kuru yük gemisi ve bir balıkçı teknesi battı. Buna rağmen balıkçılar zor şartlarda denize açılarak balık avına devam etti.

Hırçınlığıyla bilinen Karadeniz, bu sezon balıkçının yüzünü güldürdü. Son yılların en bol palamut sezonunun ardından hamsi de balıkçıları memnun etti. Son zamanlarda bazen kaybolup bazen çıkan hamsinin soğuk hava lezzetini artırdı. Olumsuz hava şartlarına rağmen avlanan hamsi, tezgahları doldurdu.

25 yıldır balıkçılık yapan Kurtça Aydın, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta balığın biraz daha fazla olduğunu, bundan dolayı fiyatların bir miktar gerilediğini söyledi. Aydın, "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Hamsi kar suyu yediği zaman daha lezzetli ve tatlı olur. Dün 15 liraydı, bugün 12 liraya kadar düştü. Hamsi şimdi daha da lezzetli. Tavada pişirilirse daha iyi olur" dedi.

"En fazla hamsiye rağbet var"

Geçen sezona oranla bu sezon denizlerde daha fazla balık olduğunu belirten Aydın, "Denizde bolluk var. Geçen sezon az balık vardı. Bu sezon daha iyi. Vatandaşlar da rağbet gösteriyor. En fazla hamsi, mezgit ve istavrite rağbet var" diye konuştu.

"Karadeniz'de balık bolluğu var"

25 yıldır balıkçılık yapan Hasan Kanca ise Karadeniz'de bu sezon balık bolluğunun olduğunu belirterek, "Başta hamsi olmak üzere bütün balıklarda bolluk yaşanıyor. Şimdi tam hamsi almanın zamanı. Deniz suyu soğudu hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Vatandaşların yemesini tavsiye ediyoruz. Geçen sezona oranla balık denizde 2 kat daha bol" açıklamasında bulundu.

Tezgahlarda istavrit 7 lira, barbunya 10 lira, mezgit 7 lira, hamsi 12 lira, çinekop 15 lira, palamut 10 lira, levrek 30 lira, çipura 30, somon 22 lira, lüfer 50 liradan satılıyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Aydın, Karadeniz, Güncel
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