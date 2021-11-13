HAMSİNİN TÜRKİYE'DEN ABD'YE 10 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞU - Son Dakika

BALIK avı yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denizlerde başlayan hareketlilik devam ediyor. Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki bolluk, balık ihracatına da yansıdı. Gürpınar Su Ürünleri Hali'nden Amerika ve İsviçre'ye hamsiden mezgite, istavritten kalkana kadar kasa kasa balık ihracatı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Amerika'ya 4 hafta içerisinde 2 tondan fazla balık gönderildi.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nden Amerika ve İsviçre'ye balık ihracatı gerçekleştiriliyor. 19 Ekim'de başlayan su ürünleri ihracatıyla Türk balıkçıların ağlarına takılan hamsi, mezgit, istavrit, kalkan, tekir, barbun, zargana gibi deniz balıkları Amerika ve İsviçre'de sofraları süslüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki, İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 19 Ekim'den beri yurt dışına 2 tondan fazla balık gönderildi. En çok talep edilen balık ise Karadeniz'in incisi hamsi oldu. Yaklaşık 1 buçuk ton hamsi ihracatı yapıldı. Haftanın 2 günü yapılan ihracatın talep üzerine 4 güne çıkartılması planlanıyor. Her hafta Türkiye'den yaklaşık 600 kilogram balık, yurt dışına gönderiliyor.

İBB tarihinde ilk kez su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirten İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa, bu ürünlerin yaklaşık 10 bin kilometrelik yolculuğunu anlattı. Balıkçılardan satın alınan balıkların, 5 kilogramlık kutulara yerleştirildiğini belirten Arpa, ardından jel buzlarla beraber paketleme işleminin tamamlandığını ve kargolanmaya hazır hale getirildiğini ifade etti.

"HER HAFTA 600 KİLO ÜRÜN GÖNDERİYORUZ"

ABD'nin New Jersey eyaletine yapılan ihracat hakkında bilgi veren Hamdi Arpa, "Karadeniz, Ege ve Marmara Denizi'nden balıkçıların tuttuğu balıklar, Gürpınar Balık Hali'ne getiriliyor. Biz buradan balıkları kasalarla alıyoruz. Bu ürünler, gıda mevzuatına göre buzlanıp vakumlandıktan sonra paketlenip soğutucu araçlarla İstanbul Havalimanı'na götürülüyor. Buradan THY uçakları ile soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilerek taşınıyor. Her hafta hamsi, sarıkanat, çipura, lüfer, palamut, levrek, tekir, mezgit, kalkan, barbun, istavrit gibi balıkları İsviçre ve Amerika'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

"20 BİN DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İhracatın ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir toptan gıda şirketine yapıldığını söyleyen Arpa, su ürünlerinin Türk ekonomisine katkısına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın istediği şartları sağladıktan sonra ihracatı başlattık. Hedef ABD ve İsviçre dışında yurt dışında farklı ülkelere de bu ihracatı yapmak. Şu an haftanın 2 günü yapılan ihracat haftanın 4 gününe çıkarılması hedefleniyor. Her hafta Türkiye'den yaklaşık 600 kilogram balık gidiyor, bugüne kadar gönderdiğimiz ürün 2 tonu geçti. 19 Ekim'den bu yana 20 bin dolarlık kazancımız oldu."

"JEL BUZLA MUHAFAZA EDEREK SEVKİYATA HAZIRLIYORUZ"

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Semih Terzi ise "Şu an lüfer işlemi yapılıyor. Satın aldığımız lüferleri 5 kiloluk sızdırmaz kutularla paketliyorlar. Ürünlerimizi tartıyoruz ardından jel buzla muhafaza edecek şekilde saklıyoruz. Bir sonraki aşamamızda sızdırmaz poşetle paketleyip sevkiyata hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.