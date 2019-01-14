Son Dakika Haberleri: Hamsinin Yerini İstavrit Aldı - Düzce

Hamsinin Yerini İstavrit Aldı - Düzce

1 saat önce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da hamsinin yerini istavrit aldı.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da hamsinin yerini istavrit aldı.

Yaklaşık 2 aydır, bol miktarda hamsi avcılığı yapan balıkçılar, hamsinin azalmasıyla birlikte istavrite yöneldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsiden sonra istavritin Batı Karadeniz'de yüz güldürdüğünü söyledi.

Karakaş, hamsinin azalmasıyla birlikte balıkçıların istavrite yöneldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tabii ki ay itibariyle istavritin bol olması normal bir durum. Bu sene daha önce ki yıllara istinaden çok daha fazla istavrit avcılığı var hem de kaliteli. Bu aylar istavritin en lezzetli olduğu zamanlar. Fiyatları da çok uygun. En iyi istavritin kilosu 10 liradan satılıyor. Yani bu aylarda hangisinin yerini istavrit aldı."

Karakaş, balıkçıların ve vatandaşların durumdan memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Tezgahları süsleyen istavritin kilosu 10-15 lira arasında değişen fiyatlardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Mustafa Karakaş, Akçakoca, Batı Karadeniz, Ekonomi
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