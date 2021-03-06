Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı - Son Dakika

Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı

06.03.2021 09:53
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı, System.String[]

SAMSUN'da avlanan hamsinin azlığı nedeniyle balıkçı tezgahlarında mezgit ile barbun ilgi görüyor.

SAMSUN'da avlanan hamsinin azlığı nedeniyle balıkçı tezgahlarında mezgit ile barbun ilgi görüyor.

Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa olan talebi arterken en çok tercih edilen balıkların başında mezgit ve barbun geliyor. Hamsi avının azılması nedeniyle vatandaşların Samsun'da tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan mezgit ile 40 liradan satılan barbuna yöneldiği belirtildi. Öte yandan buzhane olan hamsinin kilosu 25, sarıkanat 60, tirsi 25, somon 35, levrek 50, çupra 40 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Doğukan Yılmaz, hamsi avının azalmasının ardından mezgidin daha çok tüketilir hale geldiğini söyleyerek "Hamsinin kaçmasıyla mezgit çok tüketilir hale geldi hatta yok satıyoruz. Mezgit dışında barbun balığımızda ucuz olmasından kaynaklı olarak vatandaşlarımız tarafından çok tüketilir hale gelmiş durumda. Diğer balıklardan da beklemediğimiz şekilde çinekop balığı geri döndü ve sarıkanat, lüfer gibi balıkların yanında tezgahtaki yerini alarak yüzümüzü güldürdü. Hamsinin az olmasının sebebi ise gelen yasaklarla birlikte geçen sürede balığın kaçmasından kaynaklı oldu. Mezgit balığı bol olduğu için hamsinin yerini aratmadan yokluğunu rahatlıkla doldurdu. Ayrıca mezgit balığı taze ve yumurtalı olduğu için vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi gördü.  Mezgit balığının kolay pişirilmesi ve her yaş grubu tarafından sevilerek tüketiliyor olması sebebiyle çokça tüketilir konuma geldi" dedi.

Karadeniz'de şu an hamsinin çok fazla bulunmadığını söyleyen balıkçı Emirhan İlhan "Havalar soğuduğu için balık satışlarında da bur artış var. Satışlarda son durum mezgit, barbun ve sarıkanat üzerinden yoğun olarak devam ediyor ve vatandaşlarımız bu balıklara yönelmiş durumda. Sarıkanadın fiyatı diğer balıklara nazaran yüksek olduğu için mezgit ve barbun tezgahta başı çekiyor. Vatandaşlarımız soğuk olduğu dönemlerde balığın çok çıktığını biliyor ama bu sezonda havalar beklediğimizden geç soğuduğu içinde bu sene denizden beklediğimiz kadar bir balık çıkmadı. Son dönemde yaşanan bu duruma müşterilerimiz, 'Havalar soğudu balık mı yok fiyatlar neden düşmüyor' diye soruyorlar. Biz balıkçıklarda vatandaşa kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz bazen anlıyorlar bazen anlamıyorlar. Havaların soğuması balığı lezzetlendirdi ama geç soğuduğu içinde bolluk durumunu fazla etkilemedi" şeklinde konuştu.


Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi         
09:49
Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti         
09:29
DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz         
08:05
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir         
22:03
Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı         
21:11
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi         
18:27
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi         
15:37
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 10:02:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei