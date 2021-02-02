Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi - Son Dakika

Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi

02.02.2021 10:31

- Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi Balık tezgahlarının gözdesi kilogramı 10 TL'den satılan Gümüş Balığı Hamsiye gelen av yasağı tezgahtaki balıkların fiyatının artmasına sebep oldu.

- Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi

Balık tezgahlarının gözdesi kilogramı 10 TL'den satılan Gümüş Balığı

ANTALYA - Hamsiye gelen av yasağı tezgahtaki balıkların fiyatının artmasına sebep oldu. Geçen yıl tezgahlarda 15 TL'den alıcı bulan hamsinin bu yıl en düşük satış fiyatı 30 TL. Yasaklar ve artan fiyatlara karşı 10 liraya satılan gümüş balığı tezgahtaki en düşük fiyatlı balık olarak alıcısını bekliyor.

Hamsiye gelen av yasağının 7 Şubat'a kadar uzatılması tezgahtaki balıkların fiyatının artmasına sebep oldu. Yasaktan dolayı dondurulmuş hamsilerle dolan tezgahlarda Antalyalı vatandaşların tercihi Sardalya, Kupes ve Karpuzcuk'dan yana oldu. Artan balık fiyatlarının karşısında 10 liraya alıcı bulan gümüş balığı her bütçeye hitap ediyor. Balık satıcısı İlker Keklik ise Korona virüs döneminde bağışıklığı korumak adına sıklıkla balık tüketilmesinden yana olduğunu belirterek 4 kişilik bir ailenin 35 TL'ye balık alarak karnını doyurabileceğini söyledi.

"Yasaktan dolayı taze hamsi çıkmıyor"

Antalya balık halinde yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan İlker Keklik, "Av yasağı sadece hamside var. Ama hamsiye gelen av yasağı diğer balıkların fiyatının artmasına neden oldu. Geçen sene hamsi 15 liraya satılıyordu bu sene 30-35 liraya satılıyor. Yasaktan dolayı taze hamsi çıkmıyor. Akdeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar en çok Sardalya, Kupes, Karpuzcuk gibi her keseye uygun olan balıkları tercih ediyorlar" dedi.

"10 liraya bile balık alabilirsiniz"

10 liraya bile tezgahta balık bulunabileceğini söyleyen İlker Keklik, "Her keseye uygun balık bulmak mümkün. 10 liraya bile balık alabilirsiniz. 20 lira 100 lira her bütçeye uygun balıklar oluyor. Dönemine ve mevsimine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. 10 liraya gümüş tarzı balıklar var. Kılçığı çok olmaz ama bilinen ve sevilen bir balık türü değil. 4 kişilik orta gelirli bir aile, akşam yemeğinde balık yemek isterse 30-35 liraya karnını doyurabilir" diye konuştu.

"Omega 3 açısından, sağlık açısından balık sürekli tüketilmelidir"

Balığın sağlık için sürekli tüketilmesini söyleyen Keklik, "Balığın hiçbir zararı şimdiye kadar duyulmadı. Eti fazla tükettiğinde insana zararı olur. Tavuğunda öyle ama balığın herhangi bir zararı kanıtlanamamıştır. Omega 3 açısından, sağlık açısından balık sürekli tüketilmelidir. Sadece Korona virüs için değil, bütün hastalıklar için her şey için balık tüketilmelidir" şeklinde konuştu.

Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi
Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi
Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi
Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsiye gelen av yasağı tüm balıkları etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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