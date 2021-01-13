Hamsiye rağbet düştü, Barbun ve Mezgit satışı yükseldi - Son Dakika

Hamsiye rağbet düştü, Barbun ve Mezgit satışı yükseldi

13.01.2021 10:12
Hamsiye rağbet düştü, Barbun ve Mezgit satışı yükseldi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'de hamsi avlanması 10 gün yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'de hamsi avlanması 10 gün yasaklandı. Yasakların ardından balıkçılarda buzhane hamsileri satışa çıkarken, taze balık isteyen vatandaşlar Barbun ve mezgite yöneldi. Yasakların kalkmasının ardından hamsi fiyatlarında ise indirim beklenmiyor.

Karadeniz'de hamsilerin boyutlarının küçük çıkmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz'de hamsi avlanmasını yasakladı. Tekneler Karadeniz de hamsi hariç diğer balıkların avlanması devam ederken, balıkçılarda buzhane hamsileri de satışı yapılıyor. Fakat vatandaşlar hamsinin buzhane olduğunu öğrenmelerinin ardından hamsiye rağbet düştü. Barbun ve mezgit satışları yükseldi. Düzce'de yıllardır balıkçılık yapan Murat Kileci, sezonun 1-1.5 aylık zamanı kaldığını 10 günlük sürecin bittiği zaman vatandaşların iri balık yiyebileceğini dile getirdi.

"ŞU ANDA BUZHANE HAMSİLERİ VAR"

Karadeniz'de Hamsi avlanmasının 10 gün yasaklanmasının balıkçıları değil halkı etkileyeceğini dile getiren balıkçı Murat Kileci, "Şu anda buzhanelerde hamsi dolu zaten. Buzhanelerdeki hamsi sevkiyatı başladı. Şu anda halk yine hamsi alabiliyor. Yani buzhane olarak alıyor. Taze olarak alamıyor. Hamsilerin boyutları küçük olduğundan devletimiz bunu bir on gün yasakladı. Yani umut ediyoruz ki hamsi bu 10 günde ideal boylara gelsin. Karadeniz de şu anda hamsi var. 1-1.5 ay gibi bir sezonumuz kaldı. Bu süreç içerisinde inşallah iri hamsi vatandaşlarımıza yedireceğiz bu on günlük süreçten sonra" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN ALDIĞI KARAR DAHA ÖNCEDEN ALINMASI GEREKİYORDU"

Karadeniz'de alınan 10 günlük yasağın doğru bir karar olduğunu fakat bu kararın daha önce alınması gerektiğini ifade eden Kileci, "Devletin aldığı bu karar daha önce alınması gerekiyordu. Yerinde bir karar ama biraz daha önce ki zamanlarda alınması gerekiyordu. Hamsi avına başlatılmaması gerekiyordu. Şu anda da vatandaşlarımız hamsi taze değil diye barbuna, mezgite yönleniyor. Balık var, balık çeşidimiz bol. Denizlerimizde balık var. Daha iyi oluyor. Çeşit gitmiş oluyor. Hamside yine satılıyor ama söylüyoruz. Buzhane olduğunu anlatıyoruz. Vatandaşlarda bilinçli haberde olsun medyada olsun takip ediyorlar. On gün balık yok diyorlar, taze balık olmaz şimdi diyorlar" şeklinde konuştu.

"HAMSİ FİYATLARININ KİLOSU 20 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ"

10 günlük yasakların kalkmasının ardından hamsilerin avlanmasının başlayacağını dile getiren Kileci, hamsinin kilosunun 20 liranın altına düşmeyeceğini vurguladı. Kileci, "Bu on günlük süre içerisinde kar geliyor. Devletimiz bu konuda bildikleri vardır. Balıklar boyutlarına ulaşacaktır. Tabi 10 günlük süre içerisinde balıklar büyüyecektir. Hamsi yemini bulduğu zaman suyunu bulduğu zaman irileşecektir. Baya boyutları büyüyor. 10 günlük sürecin ardından balık fiyatlarında indirim olmaz. Hamsi 20 liradan aşağıya düşmez. Buzhane hamsi bile 25 lira görüyorsunuz. Bu balık 20 liradan aşağıya düşmez çünkü balık sezonu bitiyor. Balıkçılar ne kazandı kazandı. 1-1.5 ay var" diye konuştu.

Balıkçılar iri barbunun kilosu 60 liradan, iri mezgitin kilosu ise 50 liradan alıcı buluyor.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol/İHA)

Karadeniz, Düzce, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamsiye rağbet düştü, Barbun ve Mezgit satışı yükseldi - Son Dakika


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