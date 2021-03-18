Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı - Son Dakika

Hamur'un Aşağı Deredibi köyüne bağlı Yukarı Deredibi mezrasında atıl durumda bulunan ve hayvan barınağı olarak kullanılan eski sağlık evi, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından onarılarak okula dönüştürüldü.

Yukarı deredibi İlkokulu müdürü Oktay Çavdarcı'nın girişimleriyle bütün öğretmenler elbirliği ile hem iş gücü olarak hem de maddi anlamda katkı sağladılar. Dışarıdan da yardım toplayarak okullarına iki tane ana sınıfı, bir kütüphane bir müdür odası ve bir öğretmenler odası kazandırdılar.

Yardımsever Cafer Canşi ve diğer yardım kuruluşlarından da destek alan öğretmen ve öğrenciler yeni dersliklerine kavuşmanın sevincini yaşadılar.

Ek dersliklerin açılış töreninde ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Hamur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner, Milli Eğitim şube müdürleri İbrahim Okutucu, Sezai Aslan, okul Müdürü Oktay Çavdarcı, yardım derneği başkanı Cafer Canşi, THY yetkilileri, idareci, öğretmen ve veliler hazır bulundular.

Yeni kütüphane ve dersliklerden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, "Okulumuza bu ek dersliklerin kazandırılmasına vesile olan en başta okul müdürümüz Oktay Çavdarcı ve öğretmen arkadaşlar olmak üzere, yardım kuruluşlarına, yardımseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onları candan tebrik ediyorum" dedi. - AĞRI